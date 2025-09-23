Pferd stürzte von Brücke ab: eingeklemmt

Der eingeklemmte Hengst konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Tirol. Zu dem tierischen Rettungseinsatz kam es am Sonntagnachmittag in der Gemeinde Kössen im Bezirk Kitzbühel. Zwei Reiterinnen waren gegen 13 Uhr auf einem schmalen Wanderweg im Mosertal unterwegs, als eines der Pferde auf einer schmalen Brücke ausrutschte. Das Tier stürzte ab, geriet in dem abschüssigen Gelände unter die Brücke und wurde unter dieser eingeklemmt.

Die Reiterin, die den Hengst nur geführt hatte, versuchte gemeinsam mit ihrer Freundin das Pferd zu befreien, jedoch vergeblich. Sie alarmierte schließlich die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hoben die Holzbrücke an und schoben es etwa einen Meter beiseite. Anschließend sicherten die Florianis das erschöpfte Tier mit einem Flaschenzug, dann wurde es vorsichtig nach oben gezogen und geborgen. Der Hengst stand von selbst auf. Ein Tierarzt untersuchte das Pferd noch vor Ort und konnte keine schweren Verletzungen feststellen.