RK NÖ / Atzenbrugg
© RK NÖ / Atzenbrugg

Säugling wohlauf

Mutter brachte Baby im Rettungswagen zur Welt

23.09.25, 10:31
Der kleine Luca hatte es sehr eilig: Er erblickte auf dem Weg ins Krankenhaus noch im Rettungsauto das Licht der Welt.

NÖ. Das Rote Kreuz wurde am Freitagnachmittag um 15.57 Uhr alarmiert, nachdem bei der hochschwangeren Jacqueline Lackner aus Atzenbrugg die Wehen eingesetzt hatten. Beim Eintreffen stellte das Rettungsteam fest, dass die Geburt bereits weit fortgeschritten war. Dennoch wurde entschieden, die werdende Mutter rasch ins Krankenhaus Tulln zu transportieren.

Doch auf der Fahrt setzten zwischen Rust im Tullnerfeld und Neusiedl bei der jungen Mutter starke Presswehen ein. Ein Weiterfahren war nicht mehr möglich – der Rettungswagen wurde abgestellt und zur Unterstützung sofort das Notarztteam aus Tulln angefordert. Kurz darauf trafen Dr. Marie Kosutek, Notfallsanitäter Markus Mottl und Julian Mottl ein. Gemeinsam mit dem Rettungsteam wurde die Geburt im Rettungswagen sicher begleitet.

"Um 16.41 Uhr war es dann schließlich so weit: Luca kam gesund und munter zur Welt. Die Ehre zum Durchtrennen der Nabelschnur wurde dem frischgebackenen Vater zuteil", so das Rote Kreuz in einer Aussendung. Anschließend wurden Mutter und Kind wohlauf ins Krankenhaus Tulln gebracht. Dort konnte die kleine Familie das erste gemeinsame Glück im Kreißsaal genießen.

