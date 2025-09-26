Alles zu oe24VIP
Bahnhof Neuhofen
Drama um 48-Jährige

Frau fiel in Bahnhof vor Zug - Bein abgetrennt

26.09.25, 09:20
Donnerstagabend um 23.21 Uhr kam es im Bahnhof Neuhofen an der Krems zu einem bisher unerklärlichen schweren Unfall, bei dem eine Frau auf das Gleisbett stürzte und von einem einfahrenden Zug erfasst wurde.

OÖ. Ersten Informationen zufolge fiel die 48-Jährige im Bahnhofsbereich von Bahnsteig auf die Gleise, als sich gerade eine S-Bahn näherte. Trotz der schnellen Reaktion des Lokführers wurde die Frau, die zwischen Zug und Bahnsteigkante geriet und hernach überrollt wurde, so schwer verletzt, dass ihr dabei das rechte Bein abgetrennt wurde.

Bahnhof Neuhofen
Die alarmierten Feuerwehren konnten die Verunglückte rasch aus dem Gleisbett retten. Unmittelbar nach der Rettung erfolgte die medizinische Erstversorgung am Bahnsteig durch Rettungsdienst und Notarzt. Anschließend wurde die schwerst Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. 

Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Streckenunterbrechung zwischen Kematen und Nettingsdorf wieder aufgehoben werden. Die Fahrgäste des Zuges konnten die Fahrt mit einer anderen Garnitur fortsetzen. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen derzeit.

