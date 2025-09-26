Klamm-Drama: Wanderer stürzt 50 Meter in den Tod

Der 58-Jährige ist am Donnerstag von einer morgendlichen Wanderung nicht zurückgekehrt.

Ein 58-jähriger Österreicher ist am Donnerstag in der Arzbergklamm bei Telfs tödlich verunglückt. Er stürzte rund 50 Meter über steiles, unwegsames Gelände ab. Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar. Zuvor war der Mann als vermisst gemeldet worden, nachdem er zu einem vereinbarten Termin nicht erschienen war.

Der 58-Jährige war am Morgen alleine zu einer Wanderung aufgebrochen. Als er im Laufe des Tages nicht zurückkehrte, wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet.

Großeinsatz

An der Suche beteiligten sich die Bergrettungen Telfs und Mieming, die Alpinpolizei mit zwei Drohnen, mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber. Gegen 16 Uhr entdeckten Einsatzkräfte die Leiche des Mannes im weglosen Gelände der Arzbergklamm.

Laut ersten Ermittlungen dürfte er über etwa 50 Meter in teils felsdurchsetztem Steilgelände abgestürzt sein. Die Bergung erfolgte mithilfe der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“, die den Verunglückten per Tau aus dem Gelände holte.