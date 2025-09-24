Grazerin (59) tödlich von Bim erfasst – So kam es zum Unfall

In Graz ereignete sich am Mittwochnachmittag ein tragischer Unfall bei dem eine 59-jährige Grazerin starb. Sie wurde von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt.

Graz, Bezirk Jakomini. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Grazerin wurde von einer Straßenbahn erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle, berichtet die LPD Steiermark in einer Aussendung.

So kam es zur Unfall-Tragödie

Laut Polizei wurde, nach bisherigen Erhebungen, gegen 16:45 Uhr eine defekte Straßenbahn von einer anderen stadtauswärts abgeschleppt. Vor den beiden Straßenbahnen fuhr ein Firmenfahrzeug der Holding Graz auf dem Gleiskörper. Unmittelbar nach dem Firmenfahrzeug dürfte die 59-Jährige versucht haben, die Gleise zu überqueren. Dabei dürfte sie die beiden nachkommenden Straßenbahnen übersehen haben.

Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung erfasste die Straßenbahn auf Höhe der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 14 die Frau, berichtet die Polizei weiter. Die 59-Jährige geriet unter das Fahrzeug und erlitt dabei tödliche Verletzungen.