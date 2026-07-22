Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Verbote und Tsunamis

Kroatien-Chaos schockt Urlauber

Straße in Kroatien überflutet, Menschen waten durchs Wasser, Boote im Hintergrund, Palmen im Vordergrund.
© Screenshot
Badeverbote, Meteotsunamis und auch Hagel-Unwetter schocken mitten in der Saison die Touristen aus Österreich
OE24 auf Google bevorzugen

Kroatien-Krise. Noch vor wenigen Tagen schockte die Meldung, dass aufgrund der teuren Preise viele Hotels in Kroatien halb leer stehen. Erste Vermieter locken daher schon mit kurzfristigen Rabatten, um die Urlaubssaison noch zu retten.

Doch nicht nur die Teuerung ist Thema –auch Wetter-Chaos macht Urlaub in der für Österreicher beliebtesten Sommer-Destination heuer nicht gerade verlockender.

Auch interessant

Versteckte Buchten & türkisblaues Wasser: Die schönsten Ankerplätze in Kroatien

Alarmstufe Rot! Unwetter-Warnung am Mittelmeer

Meteotsunami trifft Kroatien - Urlauber in Panik

Schon zweiter Tsunami an der Kroatien-Küste

Bereits zum zweiten Mal im Juli versetzte ein sogenannter Meteotsunami die Touristen in Panik. Das ungewöhnliche Wetterphänomen lässt den Meeresspiegel innerhalb von Sekunden um 30 Zentimeter ansteigen und dann wieder stark abfallen. Dadurch wurden Restaurants, Cafés und Teile der Hafenpromenade in Mali Lošinj unter Wasser gesetzt. Auch Boote krachten aneinander. Verletzt wurde nach aktuellen Informationen niemand.

Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie Wasser über die Promenade schwappt und Mobiliar mitreißt. "Wir saßen beim Kaffee, als das Meer innerhalb von Sekunden stieg und die gesamte Riva überflutete. Die Menschen flohen, die Gastronomen räumten Tische – es herrschte Panik", schildert ein Augenzeuge gegenüber "Jutarnji list".

Nach Angaben kroatischer Medien dauerte das Ereignis etwa 20 Minuten, ehe sich das Wasser wieder zurückzog – teilweise sogar unter den normalen Meeresspiegel.

Fäkalien! Badeverbot an zwei Stränden

Doch damit nicht genug. Jetzt gibt es an mehreren Stränden sogar ein strenges Badeverbot. Betroffen sind die Strände Bumbiste und Centinera in der Gemeinde Medulin. Grund ist eine erhöhte Gefahr, dass die Gewässer verschmutzt sein könnten, weil es bei Bauarbeiten zu einem Rohrbruch kam und das verschmutzte Abwasser nun ins Meer gelangt.

Menschen schwimmen und sonnen sich an einem felsigen Strand mit klarem Wasser und Pinien im Hintergrund.
© Getty Images

Zuletzt wurden Urlauber von Hagel-Gewittern in Istrien überrascht – In Rovinj ging tennisballgroßer Hagel nieder, wie Videos vom Campingplatz "Amarin" zeigen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Brexit-Politikerin mit 21 Hammer-Schlägen getötet

Kroatien-Chaos schockt Urlauber

So teuer ist der Iran-Krieg für die USA

Selenskyj feuert seinen Armee-Chef

Eskalation im Iran: Erstmals wieder Explosionen in Teheran

Erstes EU-Land bringt Social-Media-Verbot auf den Weg

Behörden warnen vor Trinken von Wasser aus Gebirge

Kroatien-Schock: Erster Urlaubsort verbietet Alkohol

3 Meter! Skigebiet versinkt im Schnee

Experten warnen vor Orkanböen und Hagel in Urlaubsregionen