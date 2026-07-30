Luft-Alarm: Kampfjet in Polen

Nach den russischen Angriffen auf die Ukraine ist in Polen ein unbekanntes Objekt entdeckt worden. Polizei fand einen Krater und verstreute Trümmerteile in einem Feld.

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Während der russischen Angriffe auf die Ukraine wurde ein unbekanntes Objekt vom Militär im polnischen Luftraum erfasst, bevor es vom Radar verschwand. Die polnische Polizei entdeckte später in einem Feld einen Krater und verstreute Trümmerteile. Nach Angaben des Innenministeriums auf X hat der Krater einen Durchmesser von etwa zehn Metern. Das Feld liegt rund zwei Kilometer von den nächsten Gebäuden entfernt.

Sirenen heulten am Morgen

In der ostpolnischen Stadt Lublin wurden am Morgen Sirenen ausgelöst. Berichte über mehrere russische Marschflugkörper nahe der polnischen Grenze führten zu Alarm. Die polnische Luftwaffe stieg mit mindestens einem Kampfjet auf, Einsatzkräfte wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Nach etwa 15 Minuten wurde Entwarnung gegeben.

Sprecher bestätigt Gefahr

"Ich kann bestätigen, dass tatsächlich eine Luftangriffsgefahr bestand. Diese Information stammt direkt vom Sicherheitszentrum der Regierung. Sie ist glaubwürdig und bestätigt", erklärte Marcin Bubicz, Sprecher der Provinz Lublin.

Absturzstelle gefunden

Nach Angaben des operativen Kommandos der polnischen Streitkräfte wurde in der Nacht ein unbekanntes Objekt im polnischen Luftraum entdeckt, das Richtung Westen flog. Später sei die mutmaßliche Absturzstelle in der Nähe des Dorfes Tarnawa-Kolonia in der Woiwodschaft Lublin gefunden worden.