Oktoberfest 2023: Alle Preise für Bier, Getränke und Speisen

Das Oktoberfest in München ist eröffnet – die 188. Wiesn ist gestartet. Bis zum 3. Oktober werden wieder mehrere Millionen Besucher erwartet.

München. Das Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt, begann traditionell mit dem Anzapfen der ersten Maß. Diese Aufgabe wurde heuer um 12 Uhr Mittag wieder von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Schottenhamel-Festzelt übernommen. Wie üblich ging die erste Maß Bier an den bayerischen Ministerpräsidenten. Dann wurde das Bier, das in diesem Jahr bis zu 14,90 Euro kostet, an alle Gäste ausgeschenkt. Von jetzt an wird der Gerstensaft die nächsten 18 Tage lang fließen.

Trotz der 120.000 Sitzplätze wird es schwierig einen Platz in den Festzelten zu ergattern. Insgesamt stehen auf der Wiesn 17 große Bierzelte sowie zwei Dutzend kleinere Zelte. Weiters sind 200 Stände und Buden und etwa 160 Fahrgeschäfte aufgebaut. In diesem Jahr rechnet man mit 6 bis 7 Millionen Besuchern.

© AFP/APA ×

Die ersten Wiesn-Besucher 2023 nehmen in einem Festzelt Platz.

Neu ist heuer, dass außerhalb der Zelte Gratis-Trinkwasser an vier neuen Zapfstellen geben wird. Für die Sicherheit am Festgelände sorgen unter anderem 600 speziell ausgebildeten Polizeikräfte.

Oktoberfest: Das kostet eine Maß Wiesnbier

Der Bierpreis für das Oktoberfest 2023 beträgt zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro (durchschnittlich 6,12 Prozent mehr als im letzten Jahr).

Die Bierpreise beim Oktoberfest 2023 der großen Zelte im Detail:

Armbrustschützen-Festzelt: 14,40 Euro (2022: 13,50 Euro)

Augustiner-Festhalle: 13,50 Euro (2022: 12,80 Euro)

Bräurosl: 14,30 Euro (2022: 13,40 Euro)

Fischer-Vroni: 13,70 Euro (2022: 12,90 Euro)

Hacker-Festzelt: 14,40 Euro (2022: 13,40 Euro)

Hofbräuhaus-Festzelt: 14,50 Euro (2022: 13,60 Euro)

Käfer Wiesn-Schänke: 14,50 Euro (2022: 13,70 Euro)

Löwenbräu-Festzelt: 14,50 Euro (2022: 13,60 Euro)

Marstall: 14,50 Euro (2022: 13,70 Euro)

Ochsenbraterei: 14,50 Euro (2022: 13,50 Euro)

Paulaner-Festzelt: 14,50 Euro (2022: 13,50 Euro)

Schottenhamel-Festhalle: 14,50 Euro (2022: 13,60 Euro)

Schützen-Festzelt: 14,50 Euro (2022: 13,70 Euro)

Weinzelt (Weißbier): 17,40 Euro (2022: 16,80 Euro)

Oide Wiesn:

Festzelt Tradition: 14,10 Euro (2022: 13,20 Euro)

Herzkasperl Festzelt: 14,20 Euro (2022: 13,40 Euro)

Museumszelt: 13,20 Euro (2022: 12,60 Euro)

Volkssängerzelt: 13,80 Euro (2022: 12,90 Euro)

Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 10,04 Euro (2022: 9,67 Euro), Spezi 11,65 Euro (2022: 10,85 Euro) und für Limonade 11,17 Euro (2022: 10,35 Euro).

So viel kostet das Wiesn-Hendl

Das Hendl bleibt nach wie vor der Klassiker beim Essen am Oktoberfest. Auch hier steigen die Preise: So kostete ein halbes Hendl im Löwenbräu-Festzelt 2022 noch 14,20 Euro, dieses Jahr sind es 14,80 Euro. Im Paulaner-Festzelt können Besuch in diesem Jahr das erste Mal ein halbes BIO-Hendl bestellen – der Preis: 20,50 Euro. Auch für Vegetarier wird das Essen teurer: Ein Rahmschwammerl kostete im Augustiner Festzelt 2022 noch 13,50 Euro – in diesem Jahr sind es 14,90 Euro.