Putins-Bluthund Kadyrow soll im Koma liegen

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow soll sich in einem Kritischen Gesundheitszustand befinden.

Dies erklärte Andrej Jusow vom ukrainischen Militärgeheimdienst in einem Gespräch mit Journalisten. "Die Informationen werden von verschiedenen Quellen in medizinischen und politischen Kreisen bestätigt. Andere Details müssen noch geklärt werden. Er ist schon seit langem krank, und wir sprechen von systemischen Gesundheitsproblemen", so Jusow laut "Nexta". Mehrere Telegram-Kanäle und das Nachrichtenportal "Obozrevatel" berichten sogar, dass der Tschetschenen-Führer im Koma liegen soll.

Das ukrainische Nachrichtenportal "Obozrevatel" schreibt, Kadyrow sei mit dem Flugzeug nach Moskau geflogen worden. Jedoch sollen ihm auch die dortigen Ärzte nicht helfen haben können, weswegen er wieder nach Tschetschenien zurückkehrte. Zur Behandlung, so erwartet man, soll Kadyrow jetzt ins Ausland transportiert werden - wahrscheinlich in die Vereinigten Arabischen Emiraten.

Bereits seit längerem gibt es Gerüchte über einen zunehmend schlechter werdenden Gesundheitszustand des tschetschenisches Machthabers, der auch unter dem Namen "Putins Bluthund" bekannt ist. Kadyrow soll, so berichtete der Telegram-Kanal "VChK-OGPU“, seinen Leibarzt, Elchan Suleimanow, der auch Vize-Premier war, für dessen körperliche Probleme verantwortlich gemacht haben und ließ ihn bei lebendigem Leibe begraben. Kadyrow glaubte dem Bericht zufolge, dass eine Injektion des Arztes seine Krankheit ausgelöst habe. Er sprach angeblich auch von einer Vergiftung.