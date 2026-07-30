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Blaualgen-Alarm: Bade-Warnung für Moorbad Schrems

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© Stadtgemeinde Schrems
Die Stadtgemeinde Schrems (Bezirk Gmünd) hat Blaualgen im Moorbad festgestellt. Vom Baden und Schwimmen wird daher bis auf Weiteres abgeraten, bestätigt die Gemeinde einen Bericht der "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN“).
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Im Moorbad Schrems sind Blaualgen gesichtet worden. In Folge ist bei einer Wasseruntersuchung auch eine erhöhte Menge an gefährlichen Cyanobakterien nachgewiesen worden.

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Für Mensch und Tier schädlich

Die von den Blaualgen abgegeben Stoffe können schädlich sowohl für Mensch als auch Tier sein. Die Gemeinde Schrems rät derzeit dringend vom Baden ab.

Blaualgen vermehren sich bei starker Sonneneinstrahlung und hohen Wassertemperaturen rasant. Bereits Ende Mai war der Donau-Altarm im Strandbad Klosterneuburg (Bezirk Tulln) vorsorglich gesperrt worden. auch dort war eine Vermehrung von Cyanobakterien festgestellt worden. Im Juni wurde das Badeverbot wieder aufgehoben.

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