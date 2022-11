Call-Center-Mafia zockte Österreicher um 2,7 Mio. Euro ab

Das Bundeskriminalamt, Interpol und CBI/Indien haben in einer internationalen Polizei-Aktion einen Telefonbetrüger-Ring in Neu-Delhi zerschlagen.

In einer einzigartigen internationalen Zusammenarbeit ist es der Polizei gelungen, dem Internet-Betrug und der dahinterliegenden organisierten Kriminalität einen empfindlichen Schlag zu versetzen, wie das Bundeskriminalamt (BK) berichtet. Durch Ermittlungen des Bundeskriminalamtes, Interpol und der indischen Polizeibehörde CBI (Central Bureau of Investigations) wurde in Neu-Delhi ein Call-Center ausfindig gemacht und zerschlagen, von dem aus weltweit Telefonbetrug begangen worden war. Die durch die Telefonbetrüger entstandenen Schaden betrug allein in Österreich etwa 2.7 Millionen Euro.

Der Zugriff durch indische Behörden fand Ende September statt. Es gab mehrere Festnahmen und Sicherstellungen, hauptsächlich von elektronischen Beweismitteln. In Österreich laufen die Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien, die ermittlungsführende Justizbehörde in dem Kriminalfall ist in Indien.

In Österreich entstand Schaden in Millionenhöhe

In Österreich entstand bereits Schaden in Millionenhöhe allein durch diese spezielle Abwandlung des Modus "Falscher Polizist". So bekam etwa ein Opfer in Österreich am 16.08.2022 einen derartigen Anruf eines vermeintlichen "Interpol-Agenten", der angab, die Identität des Opfers sei gestohlen worden und nun solle Geld transferiert werden. Das Opfer reagierte jedoch richtig und meldete den Vorfall auf einer Polizeiinspektion. Betrugs-Spezialisten des BK, die tagtäglich alle protokollierten Betrugsanzeigen in Österreich auswerten, wurden auf den Fall aufmerksam. Im Zuge der Ermittlungen stellte ein Informant dem BK höchst inkriminierendes Video- und Audiomaterial aus diesem Call Center zur Verfügung und die Spur der Telefonbetrüger konnte bis nach Indien/Neu Delhi zurückverfolgt werden.

Bei dem Betrugsmodus forderten die Täter ihre Opfer zur Übermittlung der Codes diverser Gutscheinkarten (Google Play, Steam…) auf, aber auch zu Geldüberweisungen über Bitcoin-Automaten. Bei solchen Automaten kann bares Geld eingeführt und in weiterer Folge auf ein Crypto-Wallet überwiesen werden. In zumindest drei solcher Fälle konnte der Geldfluss bis zu einem Exchanger in Indien nachverfolgt werden.

Erfolg im Kampf gegen den Internetbetrug

Durch das Ausschalten dieses Call Centers in Indien konnten die involvierten Polizeibehörden einen erheblichen Erfolg im Kampf gegen den Internetbetrug verbuchen: Seit dem Zugriff ist die Zahl der in Österreich registrierten Anzeigen mit dem Modus „Interpol-Agent“ oder „Europol-Agent“ vom Höchststand von über 100 Anzeigen pro Woche (Kalenderwoche 30) auf null zurückgegangen (ab Kalenderwoche 39).

"Internationale Kollaboration ist die Zukunft der Polizeiarbeit. Dieser Erfolg ist ein Paradebeispiel für professionelle kriminalpolizeiliche Zusammenarbeit und zementiert den Ruf des Bundeskriminalamtes Wien als kompetenten Player in der inter-nationalen Kriminalitätsbekämpfung ein", sagt Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, zu dem Polizei-Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen in ganz Europa sind darauf ausgerichtet, Beweise für die Straftaten in Europa zu sammeln sowie Opfer ausfindig zu machen, um den indischen Strafverfolgungsbehörden bestmögliches Beweismaterial für die Strafverfahren zu liefern.

Appell zur permanenten Information und Prävention

Das Bundeskriminalamt weist darauf hin, dass der darüberliegende Modus des „Falschen Polizisten“ (Anruf in deutscher Sprache) generell weiterhin stark ist und nach wie vor wöchentlich zu enormen Schäden bei der Zivilbevölkerung führt. Der breite Appell zur permanenten Information und Prävention muss daher weiterhin gelten. Alle Informationen hierzu sind auf der Website des Bundeskriminalamtes zu finden.

Sonderfall „Falsche Interpol-Agenten“ (Anruf in englischer Sprache): Interpol ersucht um die Verbreitung der Information, dass Interpol niemals direkt mit der Bevölkerung Kontakt aufnimmt, egal auf welche Weise. Darüber hinaus würde Interpol niemals Geld von Personen einfordern oder Bankdaten erfragen.