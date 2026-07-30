Ein Drittel aller Flüge hatte Verspätung

Am Flughafen Wien gibt es diese Woche immer wieder lange Warteschlangen. Aktuelle Daten zum Juli zeigen nun: Rund ein Drittel aller Flieger haben Verspätung, Ryanair ist besonders betroffen.

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Die Ferienzeit ist am Flughafen Wien angekommen, es gibt Warteschlangen bei der Gepäckabgabe und auch ärgerlich viele Verspätungen.

Wie oe24 von flightright erfahren hat, sind seit Mitte Juli ein Drittel aller Flugzeuge verspätet. Vom Flughafen Wien wurden 6.262 Flüge geplant, davon wurden 35 völlig gestrichen und 1.896 Flüge hatten Verspätung.

AUA deutlich vor Ryanair

Auf Fluglinien heruntergebrochen zeigt sich, dass die AUA 3.602 Flüge vom Flughafen Wien geplant hatte, davon waren 875 verspätet, das ist ein Viertel.

Vom Billigflieger Ryanair kamen von 1.045 Flügen nur die Hälfte ohne Verspätung ans Ziel. Im Schnitt hatte ein Drittel aller Flieger Verspätung.

Ob sich die Fluglage im August bessern wird, ist fraglich. Viele wollen noch in den Urlaub aufbrechen. Nicht für alle verläuft das reibungslos.