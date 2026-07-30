Eis am Stiel: Diese Kindheits-Klassiker sind die beliebtesten in Österreich

Die Sehnsucht nach den süßen Erinnerungen der eigenen Jugend beflügelt heuer den heimischen Eis-Markt auf spektakuläre Weise. Während neue Kreationen oft nur kurz im Trend liegen, feiern legendäre Klassiker aus unserer Kindheit derzeit ein fulminantes und verkaufsstarkes Revival in den Kühltruhen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die extremen Temperaturen im Juni und Juli haben die Nachfrage nach eiskalten Erfrischungen in ganz Österreich massiv angekurbelt. Allein während der ersten großen Hitzewelle Ende Juni verzeichnete der Online-Supermarkt gurkerl.at einen sensationellen Verkaufsanstieg. Der Eis-Absatz schnellte im Vergleich zu den Vorwochen um rund 60 Prozent in die Höhe, was die enorme Lust der Österreicherinnen und Österreicher auf eine eiskalte Abkühlung unterstreicht. Für die Logistik und die Produktverantwortlichen bedeutet dieser Ansturm Hochbetrieb, um die Kühltruhen der Kundinnen und Kunden stets gut gefüllt zu halten.

Alexander Böhler, der bei gurkerl.at für gefrorene Produkte zuständig ist, hat die spannendsten Entwicklungen der laufenden Saison genau analysiert. Er stellt fest, dass die Kombination aus heißen Tagen und dem Wunsch nach vertrauten Geschmackserlebnissen eine ganz besondere Dynamik entwickelt hat. Es zeigt sich deutlich, dass Konsumenten in Zeiten des Wandels gerne auf Bewährtes zurückgreifen.

© Getty Images

Brickerl und Nogger stürmen die Eis-Spitze

Die absolute Nummer eins unter den beliebtesten Eis-Packungen ist in diesem Jahr ein Kult-Rückkehrer, den fast jeder aus seiner eigenen Schulzeit kennt. Das legendäre Brickerl feiert ein sensationelles Comeback an der Spitze der Verkaufscharts. Die Kombination aus cremigem Eis und dem unverkennbaren Geschmack weckt bei vielen Käufern sofort wohlige Erinnerungen an unbeschwerte Sommertage der Vergangenheit.

Neben dem Brickerl verzeichnet auch ein weiterer Klassiker aus dem Hause Eskimo einen beispiellosen Höhenflug in den Verkaufszahlen. Das Nogger-Eis erlebt ein Revival und verzeichnet heuer ein phänomenales Verkaufsplus von fast 90 Prozent. Folgende Marken und Sorten gehören heuer zu den Bestsellern im Land:

Eskimo Brickerl Eskimo Jolly Eskimo Twinni Eskimo Erdbeer Combino Cornetto Classico

© Toronto Star via Getty Images

Multipacks als clevere Lösung

Gerade bei Eissorten, mit denen wir tief verwurzelte persönliche Erinnerungen verbinden, fällt die Entscheidung vor der offenen Kühltruhe oft sichtlich schwer. Soll es heute das fruchtige Jolly sein, oder doch lieber das cremige Brickerl? Alexander Böhler hat für dieses allzu menschliche Dilemma einen ebenso einfachen wie praktischen Ratschlag parat. Er empfiehlt den Griff zu den klassischen Mix-Packungen, die sich heuer einer enormen Beliebtheit erfreuen.

Diese Multipacks sind keineswegs eine unkreative Notlösung, sondern vielmehr die perfekte Wahl, um die Vielfalt der Kindheitsklassiker im eigenen Tiefkühler zu haben. Die Verkaufsdaten von gurkerl.at bestätigen diesen Trend: Mix-Packungen gehören zu den absoluten Verkaufsschlagern der Saison. Sie garantieren, dass beim gemütlichen Beisammensein mit der Familie oder Freunden garantiert für jeden Geschmack das passende Eis dabei ist.