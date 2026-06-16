So kriminell war das Nova Rock 2026

Das "NOVA Rock Festival" fand von 11. bis 14. Juni 2026 im Burgenland statt. Aufgrund der in den vergangenen Jahren festgestellten hohen Anzahl von durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Fahrzeuglenkern wurde auch in diesem Jahr wieder eine internationale Schwerpunktaktion mit dem Schwerpunkt "Beeinträchtigung durch Alkohol und Suchtgift im Straßenverkehr" auf der A4 am Verkehrskontrollpunkt Bruck an der Leitha durchgeführt.

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Bei einer mehrtägigen Schwerpunktkontrolle am Verkehrskontrollpunkt Bruck an der Leitha hat die Polizei erschreckende Ergebnisse eingefahren: Von 86 klinischen Untersuchungen zeigten 80 Fahrzeuglenker Beeinträchtigungen durch Suchtgift – neun weitere verweigerten die Untersuchung überhaupt. 104 Führerscheine wurden abgenommen.

Ob er wohl was findet? © LPD NÖ/O.Greene

Wilde Raserei

Zwei Lenker lieferten sich auf der A4 ein illegales Straßenrennen mit über 233 km/h – beide Führerscheine sofort weg.

Großeinsatz

Insgesamt waren 55 österreichische Polizisten im Einsatz, unterstützt von 18 deutschen und zwei Schweizer Beamten sowie Ärzten des niederösterreichischen Ärztepools. Bei 565 Alkotests wurden vier alkoholisierte Lenker erwischt.

Schrottautos

Teameinsatz. © LPD NÖ/O.Greene

Auch technisch war die Bilanz alarmierend: Bei 30 Fahrzeugkontrollen stellten Sachverständige 100 schwere Mängel und 50 Fälle mit akuter Gefahr im Verzug fest. 17 Kennzeichen wurden abgenommen, rund 15.000 Euro Sicherheitsleistung eingehoben.