Polizeibilanz
So kriminell war das Nova Rock 2026
Bei einer mehrtägigen Schwerpunktkontrolle am Verkehrskontrollpunkt Bruck an der Leitha hat die Polizei erschreckende Ergebnisse eingefahren: Von 86 klinischen Untersuchungen zeigten 80 Fahrzeuglenker Beeinträchtigungen durch Suchtgift – neun weitere verweigerten die Untersuchung überhaupt. 104 Führerscheine wurden abgenommen.
Wilde Raserei
Zwei Lenker lieferten sich auf der A4 ein illegales Straßenrennen mit über 233 km/h – beide Führerscheine sofort weg.
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Großeinsatz
Insgesamt waren 55 österreichische Polizisten im Einsatz, unterstützt von 18 deutschen und zwei Schweizer Beamten sowie Ärzten des niederösterreichischen Ärztepools. Bei 565 Alkotests wurden vier alkoholisierte Lenker erwischt.
Schrottautos
Auch technisch war die Bilanz alarmierend: Bei 30 Fahrzeugkontrollen stellten Sachverständige 100 schwere Mängel und 50 Fälle mit akuter Gefahr im Verzug fest. 17 Kennzeichen wurden abgenommen, rund 15.000 Euro Sicherheitsleistung eingehoben.
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