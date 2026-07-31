Ozon-Alarm: Stadt Wien mit Appell an alle Bürger

In Nordostösterreich steigen aktuell die Ozonwerte. Die Informationsschwelle wurde erreicht, was besonders für empfindliche Personen wichtig ist, während der Aufenthalt im Freien unbedenklich bleibt.

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Wie der Ozonwarndienst berichtet, wurden am Freitag im Ozonüberwachungsgebiet 1 Nordostösterreich an der Wiener Messstelle Hohe Warte erhöhte Ozonkonzentrationen registriert. Die Werte lagen als Einstundenmittelwert bei über 180 µg/m³, womit die gesetzliche Informationsschwelle überschritten wurde.

Belastung bleibt vorerst hoch

Es wird erwartet, dass die Ozonkonzentrationen im weiteren Tagesverlauf ähnlich hoch bleiben. Auch am Samstag ist aufgrund der aktuellen meteorologischen Situation mit einer gleichbleibenden Belastung zu rechnen. Weitere Überschreitungen der Informationsschwelle im Nordosten Österreichs sind daher nicht auszuschließen.

Verhalten bei erhöhten Werten

Werte über der Informationsschwelle können bei besonders empfindlichen Personen und bei starker körperlicher Anstrengung zu leichten Beeinträchtigungen führen. Normale Aktivitäten im Freien, wie Spaziergänge, Baden oder Picknicks, sind jedoch auch für diesen Personenkreis weiterhin unbedenklich. Die Bevölkerung sollte sich aber über den weiteren Verlauf informieren. Individuelle Schutzmaßnahmen sind erst dann erforderlich, wenn die Alarmschwelle erreicht wird.

Appell an alle Bürger: Auf Autofahrten verzichten

Wegen der erhöhten Belastung bittet die Wiener Umweltschutzabteilung, auf nicht zwingend notwendige Autofahrten zu verzichten. Stattdessen sollen nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden.

Weitere Details zur aktuellen Situation sind online beim Umweltbundesamt sowie im ORF Teletext auf Seite 621 abrufbar.