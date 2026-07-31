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Familienehre

Vater und Sohn (15) attackierten Schwager

Zwei Personen kämpfen unscharf hinter einer milchigen Glasscheibe an einer U-Bahnstation.
© Getty Images
Sie bedrohten ihn mit einem Messer und schlugen mit einem Stock auf ihren Schwager, einen 40-jährigen Wiener, ein - weil er seine Frau, eine Philippinin, "schlecht behandelt" hatte.
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Wien. Ein Zeuge beobachtete Donnerstagabend die Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Bereich der U-Bahn-Station Neulaa und verständigte die Polizei.

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Die alarmierten Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung der Angreifer auf. Während der Flucht warf einer der beiden Filipinos ein Messer weg. Nach kurzer Flucht konnten die Tatverdächtigen angehalten und vorläufig festgenommen werden. Zeitgleich versorgte eine weitere Funkwagenbesatzung das verletzte Opfer bis zum Eintreffen der Berufsrettung.

Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass es sich bei dem 40-jährigen Opfer um den ehemaligen Schwager des 44-jährigen Tatverdächtigen handelt. Aufgrund familiärer Differenzen hätte es gestern zu einer Aussprache kommen sollen. Grund: Er soll seine Gattin schlecht behandelt haben. Der Ex-Schwager erschien gemeinsam mit seinem Sohn, woraufhin es sofort und auf der Stelle eskalierte.

Der Wiener wurde erstversorgt und von der Rettung mit Schnittverletzungen am Oberarm, einer blutenden Wunde am Kinn sowie Hämatomen sowie Beulen im Stirnbereich in ein Krankenhaus gebracht. Der schlagkräftige Vater und dessen 15-jähriger Sohn wurden vorläufig festgenommen. Gegen die beiden wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

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