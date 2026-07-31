Messerattacke in Park: Syrer in Favoriten (15) festgenommen

Zu dem handfesten Streit mit gezücktem Messer und einem schwer verletzten 19-Jährigen war es vor zwei Wochen am Laubeplatz gekommen.

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Wien. Die einschreitenden Beamten hatten einen 19-jährigen Mann mit mehreren Stichverletzungen blutend am Boden nahe des Fußballkäfigs im Laubepark im 10. Bezirk vorgefunden. Der mutmaßliche Täter war laut Zeugen bereits vom Tatort über die Axlingergasse stadtauswärts geflüchtet.

Laubepark - hier war es zur Messerattacke gekommen. © Google maps

Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm in weiterer Folge die Ermittlungen. Im Zuge dieser konnte ein namentlich bekannter Tatverdächtiger ausgeforscht werden.

Am Donnerstag nahmen Beamte den 15-jährigen Tatverdächtigen aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung an seiner Wohnadresse im 10. Bezirk fest. In seiner Vernehmung zeigte sich der 15-jährige Syrer nicht geständig. Der Tatverdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert.