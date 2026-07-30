Fast 40 Grad! DAS ist Österreichs Hitze-Hotspot

Die nächste Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Am Donnerstag wurden schon fast 40 Grad gemessen.

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Das Thermometer in Österreich steigt weiter rasant an. In den kommenden Tagen könnte sogar der bisherige Hitzerekord von 40,5 Grad am 8. August 2013 geknackt werden.

Während der Hitzewelle im Juni war Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich mit 40,1 Grad bereits knapp dran, den eigenen Rekord nach 13 Jahren zu knacken. Allerdings waren die heißen Temperaturen im Juni nur ein schockierender Vorbote, was das Land jetzt erwartet.

Auch wenn die Sonne im Juni am direktesten auf das Land einwirkt, ist es traditionell im Juli und August noch heißer. Genau auf diesen Höhepunkt steuert der Temperaturverlauf derzeit hin. In den kommenden Tagen prognostizieren einzelne Modelle sogar Temperaturen über 41 Grad, was ein neuer Hitzerekord für Österreich wäre.

Neuer Hitze-Hotspot in Niederösterreich

Der Hitze-Hotspot am Donnerstag lag erneut in Niederösterreich. In Tulln-Langenlebarn hatte es unfassbare 39,0 Grad, der Höhepunkt ist allerdings noch nicht erreicht.

Die anhaltende Hitze sorgt auch für extreme Trockenheit. Diese führt in immer mehr Ortschaften in Oberösterreich zu Wasserknappheit. "Bei der Trinkwasseraufsicht des Landes gehen laufend Meldungen über sinkende Wasserstände, versiegende Brunnen und notwendige Notversorgungen ein", berichtete Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Donnerstag per Aussendung. Er appelliert an die Bevölkerung, sorgsam mit Wasser umzugehen: Ein grüner Rasen sei zweitrangig, jetzt einen Pool zu befüllen, ein "absolutes No-Go".

Rund 30 Prozent der Grundwassermessstellen im Bundesland weisen bereits sehr niedrige, weitere 60 Prozent niedrige Wasserstände auf, rechnete Kaineder vor. Zurückzuführen sei das auf die geringere Grundwasserneubildung der vergangenen Monate. Im Juli fielen in Oberösterreich bisher 38 Millimeter Niederschlag, normal wären 129 Millimeter. Betrachte man das gesamte bisherige Jahr, wurden bisher nur 381 statt der durchschnittlichen 624 Millimeter (61 Prozent) verzeichnet.

Feuerwehr muss notfalls aushelfen

In einer Ortschaft im Bezirk Rohrbach würden derzeit vier Quellen so wenig Wasser liefern, dass sich der Hochbehälter auch in der Nacht nicht mehr vollständig füllt. Rund 100 Menschen seien betroffen, hieß es in der Aussendung, eventuell müsse die Feuerwehr Wasser anliefern. In einer weiteren Mühlviertler Gemeinde im Bezirk Perg seien 550 Bewohner von Wasserknappheit betroffen.

In einer Kommune im Bezirk Kirchdorf wurde für 45 Personen eine zusätzliche Quelle als Notversorgung in Betrieb genommen. Einer Ortschaft im Stodertal fehlen derzeit rund 9.000 Liter Wasser pro Tag. Für die 85 Betroffenen wird eine Versorgung mit Tankfahrzeugen vorbereitet. Die Stadt Grieskirchen hat eine Wassersparverordnung erlassen, auch aus den Bezirken Wels-Land und Vöcklabruck sowie aus dem Innviertel und dem Salzkammergut werden fast trockene Brunnen, stark rückläufige Quellen und erste Versorgungsengpässe gemeldet.

Gemeinden sollen zweite Standbeine schaffen

Kaineder appellierte an Gemeinden und Wasserversorger, ihre Notfallpläne zu prüfen und bei Wassermangel zusätzliche Versorgungsschienen vorzubereiten. "Eine sichere Wasserversorgung braucht ein zweites Standbein. Notleitungen, vernetzte Wasserversorger und geschützte Quellen werden immer wichtiger", betonte der Landesrat.