In Haus eingedrungen: Polizei sucht bärtigen   Gold-Räuber

Als der Unbekannte von dem Hausbesitzer überrascht wurde, hatte er den 86-Jährigen gegen die Wand gestoßen.

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Nach einem räuberischen Diebstahl in St. Margarethen an der Raab im Bezirk Weiz sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Täter mit dunklen Haaren und Bart. Der Mann soll Anfang Juli in ein unversperrtes Einfamilienhaus eingedrungen sein und Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Als der 86-jährige Hausbesitzer den Eindringling überraschte, wurde er vom Täter gegen eine Wand gestoßen. Zum Glück blieb der Pensionist unverletzt.

Flucht mit Komplizen

Nach der Tat flüchtete der Verdächtige zunächst zu Fuß. Vor dem Haus wartete bereits ein Komplize, wenig später stiegen die beiden in einen schwarzen BMW-SUV mit Wiener Kennzeichen, in dem sich zwei weitere Personen befanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Hauptverdächtige soll etwa 192 Zentimeter groß sein, kurze schwarze Haare sowie einen schwarzen Vollbart tragen und zum Tatzeitpunkt helle Kleidung mit blauen Streifen getragen haben.

© LPD Stmk.

Polizei bittet um Hinweise

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde nun ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identität des Mannes oder zum Fluchtfahrzeug führen. Gleichzeitig erinnert die Polizei daran, Haus- und Wohnungstüren stets zu versperren, um Einschleichdieben keine leichte Gelegenheit zu bieten.

Sachdienliche Hinweise zur Identität der abgebildeten Person oder zum Fluchtfahrzeug werden an Polizeiinspektion St. Margarethen an der Raab unter der Telefonnummer 059 133 6272 erbeten.