Mit 222 km/h: Raser überholte Zivilstreife

Der Temposünder (40) erklärte, dass er ausprobieren wollte, ob das andere Auto mithalten kann.

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Stmk. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein 40-jähriger Autofahrer am Mittwochabend auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Rottenmann unterwegs gewesen. Der Mann raste mit 222 km/h in Richtung Norden und überholte dabei ein ziviles Polizeifahrzeug. Eine Streife der Landesverkehrsabteilung nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Wagen wenig später am Rastplatz Rottenmann-Nord anhalten.

Führerschein sofort weg

Bei der Kontrolle zeigte sich der Lenker aus dem Bezirk Leoben wenig einsichtig. Er erklärte den Beamten, er habe lediglich ausprobieren wollen, ob das vor ihm fahrende Auto mit seinem Tempo mithalten könne. Dass es sich dabei um ein ziviles Fahrzeug der Polizei handelte, habe er nicht bemerkt. Wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ihm der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen des schweren Verkehrsdelikts verantworten. Eine Beschlagnahmung des Autos war laut Polizei nicht möglich, da der Wagen nicht dem Lenker gehört. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.