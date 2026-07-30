Am Ötscher
Mädchen (4) fiel bei Wanderung vier Meter in die Tiefe
NÖ. Schreckmoment bei einer Wanderung im Bezirk Lilienfeld: Eine vierjährige Urlauberin aus Deutschland ist am Mittwochnachmittag auf dem Weg zur Ötscher-Basis rund zehn Meter über einen steilen Abhang abgestürzt. Das Kind blieb schließlich in einem Bachbett liegen und musste von den Einsatzkräften aufwendig gerettet werden.
Hubschrauber im Großeinsatz
Nach ersten Erkenntnissen lehnte sich das Mädchen beim Überqueren eines Holzstegs gegen die Sicherungsseile. Dabei dürfte ein Fuß über die Kante geraten sein, woraufhin es den Halt verlor und abstürzte. Die Vierjährige war gemeinsam mit vier Familienangehörigen unterwegs. Rettungskräfte bargen das Kind mithilfe eines Taus, bevor der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" es ins Universitätsklinikum St. Pölten flog.
Glück im Unglück
Trotz des rund zehn Meter tiefen Sturzes dürfte das Mädchen nur leichte Verletzungen erlitten haben. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Unfall gegen 15 Uhr. Die genauen Umstände des Absturzes waren vorerst unklar.
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