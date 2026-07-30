Downhill-Biker (13) donnerte gegen Baum

Der schwer verletzte Biker-Teenie, ein 13-jähriger Tscheche, wurde nach dem Crash in Leogang mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum Salzburg geflogen.

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Sbg. Wie die Polizei informierte, kam der Bursche auf einer schwierigen Strecke nach einem Sprung vom Trail ab und prallte gegen einen Baum. Andere Downhill-Biker beobachteten den Unfall und verständigten sofort die Rettungskräfte. Der 13-Jährige dürfte sich schwere Verletzungen zugezogen haben und wurde per Notarzthubschrauber ins Uniklinikum Salzburg geflogen.

Zwei Tote im selben epischen Bikepark

Im populären Bikepark hat sich zuletzt im Mai 2026 ein 18-jähriger Deutscher nach Betriebsschluss bei einem Sturz so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus gestorben ist. Bei zwei tödlichen Unfällen im Juni 2025 kamen ein 54-jähriger Schweizer und ein 33-jähriger Lette ums Leben. Damals wurde das Sicherheitskonzept des Bikeparks überarbeitet. Geschäftsführer Kornel Grundner verwies gegenüber der APA auf die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen entlang der Strecken und spezielle Hinweise auf Ausrüstung, Vorbereitung und richtiges Verhalten im Bikepark.

"Die Sportart ist nicht frei von Risiko. Wir empfehlen allgemein, das Tempo dem fahrerischen Können anzupassen." Alle Trails seien entsprechend ausgeschildert, zudem lege man Bikern die sogenannte "Trail Progression" nahe, erklärte Grundner. Downhiller würden mit leichteren Strecken beginnen und sich schrittweise an die schwierigeren Trails heranarbeiten.