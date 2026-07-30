Ex-Partner rastete aus: Serbe festgenommen

Weil er seinen Sohn sehen wollte, rastete ein 37-Jähriger im Stiegenhaus aus.

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Wien. Ein eskalierter Streit zwischen ehemaligen Partnern hat in Wien-Ottakring in der Nacht auf Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 37-jähriger Mann soll versucht haben, gewaltsam in die Wohnung seiner 43-jährigen Ex-Partnerin einzudringen.

Nach Angaben der Polizei trat er die Eingangstür auf, weil er seinen Sohn, welcher nicht zu Hause war, sehen wollte. Der Serbe bedrohte die Frau und soll ihr gegenüber auch körperlich gewalttätig geworden sein. Beim Eintreffen der Beamten befand sich der Mann im Stiegenhaus, wo er lautstark in Richtung der Wohnung schrie und laut Polizei einen alkoholisierten Eindruck machte.

Flucht endet mit Festnahme

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 37-Jährigen bereits eine einstweilige Verfügung bestand. Die Beamten wollten ihn deshalb zur weiteren Einvernahme auf eine Polizeiinspektion bringen. Noch vor dem Abtransport ergriff der Angreifer jedoch plötzlich die Flucht. Wenig später blieb er stehen, ballte die Fäuste und bedrohte die einschreitenden Polizisten. Daraufhin wurde er wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen.

Staatsanwaltschaft ordnet Einlieferung an

Nach Abschluss der ersten Amtshandlungen wurde die Staatsanwaltschaft Wien verständigt. Auf deren Anordnung kam der Beschuldigte in eine Justizanstalt. Die Ermittlungen zu den Vorwürfen des gewaltsamen Eindringens, der Bedrohung sowie der mutmaßlichen Körperverletzung dauern an.