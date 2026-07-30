NÖ-Pendler atmen auf: 3 Baustellen bald fertig!

In Niederösterreich schreiten drei wichtige Straßenbauprojekte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zügig voran.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

An der Anschlussstelle Wöllersdorf (B21) stehen der Ausbau der Park & Drive-Anlage, neue Bypässe und Fahrbahnsanierungen kurz vor dem Abschluss.

Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) betont dabei: "Entscheidend ist die rasche und professionelle Bauabwicklung, damit wir die Einschränkungen für unsere Pendler so kurz wie möglich halten." Die Hauptarbeiten sollen bis Ende der Sommerferien beendet sein. Gemeinsam mit der ASFINAG werden hier 5,5 Millionen Euro investiert, denn: "Eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur ist die Grundlage dafür, dass Menschen sicher zur Arbeit kommen, Familien mobil bleiben und unsere Wirtschaft funktioniert", so Landbauer.

Arbeiten in Kematen und Waidhofen auch vor Abschluss

Parallel dazu wird auf der stark befahrenen B121 in Kematen an der Ybbs der mehrjährige Sicherheitsausbau abgeschlossen. Bis Ende August 2026 wird hier der letzte Bauabschnitt im Kreuzungsbereich zum Betriebsgebiet Metran umgesetzt, wobei alte Asphaltschichten abgefräst und erneuert werden. Die Kosten von insgesamt 530.000 Euro teilen sich Land und Gemeinde.

Ebenfalls bis Ende August 2026 wird in Waidhofen an der Ybbs die L93 (Redtenbachstraße) saniert, deren Zustand nicht mehr zeitgemäß war. Auf einer Länge von 920 Metern wird die beschädigte Fahrbahn verbreitert und durch ein ressourcenschonendes Baumischverfahren erneuert. Die Kosten in Höhe von 400.000 Euro trägt das Land Niederösterreich.