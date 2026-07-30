NÖ: Gratis-Obst an über 1.500 Bäumen

Mit den ersten reifen Früchten startet in Niederösterreich die "Pflück mi"-Saison. Mittlerweile sind über 1.500 Obstbäume mit einem Gelben Band markiert, das signalisiert: Hier darf kostenlos geerntet werden.

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Die Aktion wurde vor sechs Jahren von der Initiative "Wir für Bienen" und der NÖ Landwirtschaftskammer ins Leben gerufen, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und regionale Ressourcen besser zu nutzen.

Gemeinden, Landwirte und Privatpersonen können sich daran beteiligen. Wichtig ist jedoch: Gepflückt werden darf ausschließlich an Bäumen, die das Gelbe Band tragen und das Obst somit ausdrücklich freigegeben ist. Die genauen Standorte sind auf einer laufend erweiterten Online-Karte abrufbar.

Mostviertel und Stadt Tulln stark vertreten

Aktuell machen mehr als 60 Gemeinden mit, wobei das Mostviertel und die Stadt Tulln – mit über 180 markierten Bäumen auf öffentlichen Flächen – besonders stark vertreten sind. Neben der Vermeidung von Lebensmittelabfällen schützt die Initiative auch wertvolle Streuobstwiesen als Lebensraum für Wildbienen. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont diesen doppelten Nutzen: "Das Gelbe Band zeigt, wie Naturschutz und regionale Lebensmittelversorgung Hand in Hand gehen können. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten – sei es durch das Bereitstellen von Bäumen oder das Ernten und Verwerten der Früchte."