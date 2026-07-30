Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Süße Aktion

NÖ: Gratis-Obst an über 1.500 Bäumen

OR
von
Man darf sich Äpfel, Birnen etc. mitnehmen.
© APA/BARBARA GINDL
Mit den ersten reifen Früchten startet in Niederösterreich die "Pflück mi"-Saison. Mittlerweile sind über 1.500 Obstbäume mit einem Gelben Band markiert, das signalisiert: Hier darf kostenlos geerntet werden.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Aktion wurde vor sechs Jahren von der Initiative "Wir für Bienen" und der NÖ Landwirtschaftskammer ins Leben gerufen, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und regionale Ressourcen besser zu nutzen.

Auch interessant

Hitze wird in Pflegeheimen zur Herausforderung

ORF-Star Conny Kreuter verrät Baby-Namen

Grüne Plage! Jetzt breiten sich Gift-Algen in Italien aus

Gemeinden, Landwirte und Privatpersonen können sich daran beteiligen. Wichtig ist jedoch: Gepflückt werden darf ausschließlich an Bäumen, die das Gelbe Band tragen und das Obst somit ausdrücklich freigegeben ist. Die genauen Standorte sind auf einer laufend erweiterten Online-Karte abrufbar.

Mostviertel und Stadt Tulln stark vertreten

Aktuell machen mehr als 60 Gemeinden mit, wobei das Mostviertel und die Stadt Tulln – mit über 180 markierten Bäumen auf öffentlichen Flächen – besonders stark vertreten sind. Neben der Vermeidung von Lebensmittelabfällen schützt die Initiative auch wertvolle Streuobstwiesen als Lebensraum für Wildbienen. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont diesen doppelten Nutzen: "Das Gelbe Band zeigt, wie Naturschutz und regionale Lebensmittelversorgung Hand in Hand gehen können. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten – sei es durch das Bereitstellen von Bäumen oder das Ernten und Verwerten der Früchte."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gastpatientenstreit: Prozess startet nach Instanzen-Wirrwarr

NÖs kleinstes Opernhaus: Start in Kirchstetten

Mikl-Leitner empfängt NÖ-Star-Fotografen

NÖ-Pendler atmen auf: 3 Baustellen bald fertig!

4.000 Besucher: Mega-Erfolg für Festival Retz in NÖ

Trauer im NÖ-Bärenwald: Bärin Brumca ist tot

Gastpatientenstreit: Klage krachend abgewiesen

NÖ: Gratis-Obst an über 1.500 Bäumen

NÖ: 34 Förder-Millionen stärken Regionen

Älteste Badenerin feiert 105. Geburtstag