Schock-Prognose: So lange dauert die Hitzewelle

Österreich steht eine XXL- Hitzewelle bevor.

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Bereits am Mittwoch nimmt die Hitzewelle Fahrt auf und bringt verbreitet Höchstwerte zwischen 29 und 35 Grad. Neben viel Sonnenschein wird es vor allem am Nachmittag zunehmend schwül. Über den Bergen bilden sich Quellwolken, von Vorarlberg bis in die Schladminger Tauern sind erste Gewitter möglich. Im Laufe des Tages können sich diese bis ins südliche Niederösterreich ausbreiten und örtlich Starkregen, Hagel sowie stürmische Böen bringen.

Am Donnerstag verschärft sich die Wetterlage weiter. Schon am Vormittag wird vielerorts die 30-Grad-Marke überschritten, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 31 bis 38 Grad. Während sich die Sonne häufig zeigt, entwickeln sich nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, vor allem in der Osthälfte des Landes. Der Wind bleibt meist schwach, lediglich im östlichen Flachland weht zeitweise kräftiger Südwind.

Bis zu 39 Grad

Der Freitag bringt voraussichtlich den Höhepunkt der Hitzewelle. Weite Landesteile erreichen 30 bis 37 Grad, vom oberösterreichischen Zentralraum bis ins Nordburgenland sind sogar bis zu 39 Grad möglich. Auch an diesem Tag dominiert zunächst die Sonne, ehe sich vor allem im Westen und im Bergland einzelne Gewitter entwickeln.

Für weite Teile Österreichs gilt eine Hitze-Warnung © Geosphere Austria

Am Wochenende bleibt die Hitze Österreich erhalten. Am Samstag werden im Westen 27 bis 34 Grad, im Süden und Osten bis zu 37 Grad erwartet. Im Tagesverlauf steigt erneut die Gefahr kräftiger Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Auch am Sonntag bleibt es mit 28 bis 36 Grad hochsommerlich heiß. Die höchsten Temperaturen werden erneut in Ostösterreich gemessen, ehe sich am Nachmittag vereinzelt Gewitter bilden.

Nach derzeitigem Stand hält die Hitzewelle auch in der kommenden Woche an. Den aktuellen Prognosen zufolge ist etwa in Wien es erst am 9. August mit Abkühlung zu rechnen.