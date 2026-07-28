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Großfahndung läuft

Bewaffneter Raub: Täter auf der Flucht

Pistole
© Getty Images (Symbolbild)
Polizeieinsatz in Krems: Am Dienstagnachmittag hat ein bislang unbekannter, maskierter Täter eine Trafik überfallen. Mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte er die Angestellte, räumte die Kasse aus und flüchtete zu Fuß.
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Eine Trafik in Krems ist am Dienstagnachmittag überfallen worden. Ein maskierter Mann dürfte kurz vor 16.00 Uhr eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben und mit Bargeld in vorerst unbekannter Höhe zu Fuß geflüchtet sein, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage Medienberichte.

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