Belcanto, Blockbuster, Kabarett: Kirchstetten feiert Vielfalt

Mit Gioachino Rossinis Oper „La cambiale di matrimonio" („Der Heiratswechsel") eröffnet das KlassikFestival Schloss Kirchstetten seine 28. Saison.

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Das Festival hat sich in den vergangenen Jahren auf italienische Belcanto-Opern spezialisiert und setzt diesen Schwerpunkt auch 2026 konsequent fort.

Wurzeln. Intendant Stephan Gartner bringt mit dieser Produktion Rossinis erste Oper auf die Bühne – eine 1810 entstandene Verwechslungskomödie um einen Londoner Kaufmann, der seine Tochter aus wirtschaftlichen Gründen verheiraten will, während diese eigene Pläne verfolgt. „Mit La cambiale di matrimonio gehen wir bewusst einen Schritt zurück zu den Wurzeln des Rossini'schen Belcanto", erklärt Gartner. Gerade im vergleichsweise kleinen Maulpertsch-Saal entfaltet die Musik eine besondere Unmittelbarkeit.

Kleinstes Opernhaus, großer Auftakt

Kleinod. Von 29. Juli bis 8. August ist die Belcanto-Oper im Maulpertsch-Saal zu erleben, der mit rund 160 Plätzen als kleinstes Opernhaus Österreichs gilt. Regie führt erneut Richard Panzenböck, die musikalische Leitung übernimmt Hooman Khalatbari. Das Festival hat sich mit seinem Fokus auf selten gespielte Werke des Belcanto-Repertoires längst über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht.

Rossinis Erstlingswerk erobert Kirchstetten

Sternenklang. Nach der Opernspielzeit folgen vier Veranstaltungen im Ehrenhof des Schlosses. Den Auftakt bildet am 13. August „Klassik unter Sternen" mit dem Moravian Philharmonic Orchestra, das Ouvertüren von Rossini, Mozart, Verdi, Wagner und weiteren Meistern spielt. Am 15. August widmet sich „Symphonic Blockbuster" mit dem Symphonieorchester der TU Wien der großen Filmmusik – von Der Herr der Ringe über Jurassic Park bis Star Trek.

Vielfalt. Am 19. August gastiert Austropop-Musiker Gert Steinbäcker mit seiner Band sowie den Special Guests Andy Baum und Christian Becker. Zwei Tage später feiert das Festival mit Gernot Kulis und seinem Programm „Ich kann nicht anders" die erste Kabarettveranstaltung seiner Geschichte – ein Beleg für die stilistische Bandbreite des Hauses.

Herbstklang. Von Ende September bis Anfang Oktober setzt ein Herbstprogramm die Saison fort. Geplant sind ein Festkonzert zum 200-jährigen Jubiläum der historischen Kirchenorgel von Kirchstetten, die Operette „Wiener Blut", die Kinderoperette „Der gestiefelte Kater" sowie Kammermusik mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Weinviertel.

Fazit: Mit Rossinis Erstlingswerk kehrt das KlassikFestival Kirchstetten zu seinen Wurzeln zurück und spannt zugleich einen weiten Bogen – von der Belcanto-Oper über Filmmusik und Kabarett bis zur Kammermusik im Herbst.