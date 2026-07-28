Warme Mahlzeit, warmes Herz: „Essen auf Rädern"

Ein Klingeln an der Tür, ein Lächeln, eine warme Mahlzeit – für viele ältere und pflegebedürftige Menschen in Niederösterreich ist das mehr als nur Essen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es ist ein Stück Zuwendung, das den Alltag trägt. Im Jahr 2025 liefert „Essen auf Rädern" insgesamt 2.664.431 warme Mahlzeiten direkt an die Haustüren der Nutzerinnen und Nutzer. Das Land Niederösterreich unterstützt dieses wertvolle Angebot mit Fördermitteln in Höhe von mehr als 1,84 Millionen Euro.

Mehr als Essen: Ein Stück Menschlichkeit an der Haustür

„Für viele Menschen bedeutet ‚Essen auf Rädern' ein großes Stück Lebensqualität. Die regelmäßige Lieferung einer warmen Mahlzeit gibt Sicherheit und ermöglicht es, länger selbstständig im eigenen Zuhause zu leben. Damit schaffen wir eine wertvolle Entlastung im Alltag", betonen die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister und Eva Prischl mit spürbarer Herzlichkeit.

Selbstständig bleiben dank „Essen auf Rädern"

Hinter jeder gelieferten Mahlzeit steht ein großes Netz an Menschen, die sich kümmern: 136 Gemeinden und 121 weitere Organisationen tragen das Angebot mit, darunter das NÖ Hilfswerk, die NÖ Volkshilfe, das Rote Kreuz, Pfarren und zahlreiche weitere engagierte Träger. Je nach Anbieter stehen unterschiedliche Menüs zur Wahl – Normalkost, Schonkost, Diabetikerkost sowie vegetarische Speisen –, sodass für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis etwas dabei ist.

Verlässlichkeit

„Die flächendeckende Zusammenarbeit vieler engagierter Gemeinden und Organisationen macht dieses Service in Niederösterreich besonders stark. Unser Ziel ist es, allen Menschen, die Unterstützung benötigen, eine verlässliche und wohnortnahe Versorgung mit warmen Mahlzeiten zu ermöglichen", so Teschl-Hofmeister und Prischl unisono.

Fazit: Hinter „Essen auf Rädern" steckt weit mehr als eine warme Mahlzeit – es steckt ein Versprechen: Niemand soll sich allein gelassen fühlen, und ein Stück Selbstständigkeit bleibt in den eigenen vier Wänden erhalten.