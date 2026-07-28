Die Alte Donau bekommt einen neuen To-Go-Hotspot

Der Sommer in Wien ist gerade um ein Highlight reicher geworden. Direkt neben dem Bootshaus eröffnet mit dem "Ferdis" die perfekte Anlaufstelle für den kleinen Hunger und großen Durst. Das Beste daran? Zur Eröffnung gibt es Gratis-Eis!

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Nach einer Runde Schwimmen, einer Jogging-Session am Wasser oder einem gemütlichen Spaziergang an der Alten Donau meldet sich der Appetit. Man will sich nicht extra in ein Restaurant setzen, sondern einfach etwas richtig Gutes auf die Hand nehmen und zurück ans Wasser. Genau diese Lücke schließt ab sofort das "Ferdis".

Sommer-Vibes to-go

Benannt nach Gastgeber Ferdinand Querfeld, ist der neue Takeaway-Spot der Inbegriff der Wiener Sommer-Leichtigkeit. Statt steifer Atmosphäre gibt es hier das ultimative Urlaubsgefühl.

© Landtmann Das Bootshaus

"Die Alte Donau lebt von dieser entspannten Stimmung. Genau dieses Gefühl wollen wir mit Ferdis einfangen – eine Auswahl an kalten Drinks, richtig guter Kaiserschmarrn, cremiges Soft-Eis und ein Ort, an dem man gerne kurz stehen bleibt", verrät Geschäftsführer Ferdinand Querfeld über sein neues Herzensprojekt.

Von Matcha Latte bis Kaiserschmarrn

Was auf die Karte kommt? Alles, was das Sommerherz begehrt! Wer Abkühlung sucht, schnappt sich einen eisgekühlten Aperol Spritz, einen Iced Coffee oder einen Matcha Latte. Das absolute Highlight ist aber der flaumige Kaiserschmarrn, der mit verschiedenen Toppings direkt to-go serviert wird. Perfekt, um sich damit auf den nächsten Holzsteg zu setzen und die Beine ins Wasser baumeln zu lassen.

Save the Date: Großes Soft-Eis Opening mit Gratis-Eis

Alle Wienerinnen und Wiener, die jetzt schon Lust auf einen Besuch bekommen haben, sollten sich den 7. August im Kalender markieren. Um den neuen Standort einzuweihen, schmeißt Ferdis eine Lokalrunde der besonderen Art: Von 16:00 bis 17:00 Uhr gibt es für alle Besucher ein cremiges Soft-Eis aufs Haus.