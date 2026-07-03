Dolce Vita
Aperitivo zieht ins Filmmuseum in Wien
Direkt an der Augustinerstraße empfängt die neue Aperitivo-Tagesbar ihre Gäste täglich von 10 bis 24 Uhr – mit italienischer Kaffeehauskultur, klassischen Aperitivi und mediterranen Snacks. Hinter dem Konzept steht Gastronom und Hotelier Manfred Stallmajer, der bereits mit der Brasserie im Hotel The Guesthouse erfolgreich ist. "Schon der ganze Prozess der Planung und der Entwicklung des Designs sowie des Bar-Konzepts waren eine enorm spannende Aufgabe, bei der wir mit viel Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein vorgegangen sind, da die Fassade von Hans Hollein ja unter Denkmalschutz steht. Diesem historischen Erbe erweisen wir Respekt, und setzen gut abgestimmte Akzente beim Innendesign und dem Gastgarten", erklärt Manfred Stallmajer, Direktor des Hotel The Guesthouse und Betreiber der neuen Piccolina Filmbar.
Italien vom Frühstück bis zum Aperitivo
Die Piccolina versteht sich als italienische Tagesbar, in der der Genuss den gesamten Tag begleitet. Morgens stehen Espresso, Cappuccino und Cornetti im Mittelpunkt, später übernehmen Aperitivo-Klassiker und Cocktails die Hauptrolle. Verarbeitet werden Kaffeeröstungen der Wiener Naber Kaffee Manufaktur aus der Linie Marco Salvatori.
Auf der Getränkekarte finden sich Menabrea-Bier, Weine aus Franciacorta sowie Cocktails auf Basis von Campari und Select. Kulinarisch setzt die Bar auf italienische Klassiker zum Teilen. Tramezzini, Antipasti, Focaccia und Oliven ergänzen das Angebot ebenso wie Beef Tatar oder Toast-Variationen. Damit orientiert sich das Konzept an den typischen Bars Norditaliens, wo Essen und Trinken selbstverständlich zusammengehören.
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Gastgarten trifft Design
Besonders in den Sommermonaten dürfte der großzügige Gastgarten zum Publikumsmagneten werden. Indoor glänzt die Bar, wie ihre italienischen Vorbilder, mit charaktervollem, selbst designtem Terrazzoboden, die handgefertigter Bar mit Chrom-Elementen, edlem Holz und exquisitem Marmor bis zu den von einer Künstlerin handbemalten Wänden. Das Ziel ist, mit Design eine Atmosphäre zu schaffen, die italienisches Lebensgefühl in jeder Facette widerspiegelt. Hier spürt man das Flair Italiens zu jeder Tageszeit Für den Sound sorgen Schallplattenmusik und DJs. https://piccolinafilmbar.at/
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