Feierabend mit Aussicht: Die schönsten Rooftop-Bars in Wien

Sonnenuntergang, Cocktails und ein Blick über die Dächer der Stadt: Wien hat einige Rooftop-Bars zu bieten, die sich perfekt für einen After-Work-Drink eignen. Wir zeigen die schönsten Adressen mit Aussicht.

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Wenn die Temperaturen steigen und der Arbeitstag endlich vorbei ist, gibt es kaum etwas Schöneres als einen Drink über den Dächern Wiens. Statt im Schanigarten zwischen Autos und Straßenlärm zu sitzen, locken Rooftop-Bars mit spektakulären Ausblicken, guter Stimmung und dem Gefühl, für ein paar Stunden dem Alltag zu entfliehen. Von stylischen Hotelterrassen bis hin zu versteckten Dachgärten: Das sind die schönsten Rooftop-Spots für den Feierabend.

1. Cayo Coco: Kuba-Feeling über den Dächern des 3. Bezirks

Ganz oben auf dem markanten Hoxton-Hotel wartet mit der Cayo Coco Bar ein Stück Karibik mitten in Wien. Inspiriert von Havanna erwarten Sie hier tropische Cocktails, kubanische Einflüsse und ein beeindruckender Rundumblick über die Stadt.

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2. Atmosphere Rooftop Bar: Eleganz mit Blick über die Innenstadt

Hoch über dem Schubertring befindet sich die Atmosphere Rooftop Bar des Ritz-Carlton. Hier trifft luxuriöses Ambiente auf spektakuläre Ausblicke über die Wiener Innenstadt. Für den schnellen Spritzer ist man hier zwar eher an der falschen Adresse, dafür werden Cocktails auf höchstem Niveau serviert.

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3. Lamée Rooftop: Stephansdom zum Greifen nah

Wenige Schritte vom Stephansplatz entfernt bietet die Dachterrasse des Hotel Lamée eine der zentralsten Aussichten der Stadt. Der Blick auf die Dächer der Wiener Innenstadt und den Stephansdom macht jeden Sundowner zu einem kleinen Highlight. Die Cocktails haben ihren Preis, die Aussicht aber auch.

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4. Aurora Rooftop Bar: Skandinavische Vibes im 10. Bezirk

Im 16. Stock des Andaz Vienna am Belvedere wartet die Aurora Rooftop Bar mit einem der höchsten Ausblicke der Stadt. Neben kreativen Cocktails mit nordischem Einschlag gibt es auch feines Barfood. Besonders bei Sonnenuntergang zeigt sich Wien von hier von seiner schönsten Seite.

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5. Dachboden im 25hours Hotel: Der Rooftop-Klassiker

Kaum eine Rooftop-Bar ist in Wien so bekannt wie der Dachboden im 25hours Hotel. Trotzdem verliert die Location nichts von ihrem Charme. Die großzügige Terrasse, das kreative Interieur und der Blick über die Stadt machen die Bar seit Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für After-Work-Drinks.

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6. REDROOF: Donaukanal-Blick inklusive

Direkt am Donaukanal gelegen, bietet die Rooftop-Bar des Radisson Red Hotels einen großartigen Blick über das Wasser und die Stadt. Dazu kommen kreative Cocktails und entspannte Sommerabende über den Dächern des zweiten Bezirks.

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7. Chez Bernard: Grüne Oase auf der Mariahilfer Straße

Wer es etwas entspannter mag, wird im Chez Bernard fündig. Die Dachterrasse des Hotel Motto verbindet urbanes Flair mit viel Grün. Mit einem Cocktail in der Hand reicht der Blick an klaren Tagen sogar bis zu den Wiener Weinbergen.

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8. Mariatrink: Rooftop-Bar mit Soundtrack

Das Hotel Jaz in the City im 6. Bezirk macht seinem Namen alle Ehre. Ganz oben befindet sich die Rooftop-Bar Mariatrink, die Musik, Drinks und einen spektakulären Blick über Wien kombiniert. Perfekt für alle, die ihren Feierabend gerne mit etwas mehr Atmosphäre verbringen.

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9. MOOONS Rooftop Bar: Dem Himmel ein Stück näher

Die Dachterrasse des Hotels MOOONS zählt zu den unterschätzten Rooftop-Spots der Stadt. Kreative Cocktails und ein weiter Blick über Wien sorgen dafür, dass man hier schnell vergisst, dass man sich eigentlich mitten in der Stadt befindet.

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10. Organics Sky Garden: Die grüne Rooftop-Oase

Mitten im ersten Bezirk versteckt sich der Organics Sky Garden. Zwischen Pflanzen, sommerlichen Drinks und italienischen Antipasti fühlt man sich hier fast wie in einem kleinen Dachgarten. Besonders beliebt sind die kreativen Spritz-Variationen, die perfekt zu lauen Sommerabenden passen.

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Ob Blick auf den Stephansdom, den Donaukanal oder die Wiener Weinberge – Rooftop-Bars machen aus einem gewöhnlichen Feierabend schnell einen kleinen Kurzurlaub.