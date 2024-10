In den USA wurde genau das Realität, als mehrere Ecovacs-Saugroboter plötzlich rassistische Beleidigungen aussprachen und gleichzeitig heimlich die Wohnungen ihrer Nutzer filmten. Was zunächst wie ein Einzelfall wirkte, entpuppte sich schnell als ein größeres Problem.

In den USA wurden zahlreiche Saugroboter des Modells Deebot X2 Omni von der chinesischen Firma Ecovacs Opfer von Hackerangriffen. Die Angreifer verschafften sich Zugriff auf die Kameras der Geräte und bewegten die Roboter ferngesteuert durch die Wohnungen der betroffenen Nutzer. Dabei nutzten sie die Sprachfunktion, um beleidigende und rassistische Kommentare von sich zu geben. Einem Nutzer, Daniel Swenson, erging es besonders schlimm, als er mit seiner Familie im Wohnzimmer saß und der Roboter plötzlich Geräusche von sich gab, die an eine gestörte Funkverbindung erinnerten.

#Sicherheitsrisiko #Staubsaugerroboter - warum "Premium" nicht "#Cybersecurity" bedeutet:

"We hacked a robot vacuum — and could watch live through its camera

"His robot was vulnerable to being hacked from afar, and Ecovacs hadn’t done anything about it"https://t.co/MrIgH4X8CX pic.twitter.com/Y15NZon34L