Sommer, regionale Küche und lauschige Gastgärten: Diese vier Wirtshäuser in Niederösterreich verbinden kulinarischen Genuss mit besonderem Naturflair.

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Sommer, Sonnenschein und ein schattiger Gastgarten – mehr braucht es oft nicht für einen perfekten Ausflug. Die Wirte der Wirtshauskultur Niederösterreich zeigen, wie genussvoll sich regionale Küche unter freiem Himmel erleben lässt. Wir stellen Ihnen vier Gastgärten vor, die regionale Schmankerln mit besonderer Naturkulisse verbinden.

Tradition trifft Gastgarten-Idylle

Neunläufs Blunz‘n-Spitz mit Melanzani-Kaviar. © NÖ Werbung/Reidinger

Den Auftakt macht die Gastwirtschaft Neunläuf von Roland und Ruth Krammer in Wilfersdorf. Das traditionsreiche Wirtshaus hat sich mit hausgemachter Blunz‘n und gereiften Schinkenspezialitäten einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Und sie servieren traditionelle Weinviertler Gerichte, die sie mit Einflüssen aus anderen Regionen kombinieren. Im wunderschönen Gastgarten findet garantiert jeder einen Platz für entspannte Stunden.

Stockerwirt serviert Rehfilet mit Eierschwammerln. © NÖ Werbung/Hofer

Kulinarik mit Aussicht

Aussicht. Mitten im Wienerwald empfängt das Landgasthaus Stockerwirt in Sulz seine Gäste. Katharina und Georg Stocker setzen auf gehobene österreichische Küche. Ob saftiges Rehbutterschnitzel oder Bio-Bachforelle – auf den Teller kommt nur das Beste. Besonders begehrt sind die Plätze im idyllischen Gastgarten mit Blick auf den Teich.

Genuss am Wasser

Der Landgasthof Haslauerhof in Haslau an der Donau begeistert mit einer Terrasse samt Blick auf die Donau. Fischsuppe oder knusprig gebratenes Zanderfilet bringen die Nähe zum Wasser genussvoll auf den Teller.

Landgasthof zur Linde: Alpensaibling-Tatar mit Gurke. © NÖ Werbung/Menegaldo

Radlerstopp im Wienerwald

Der vielfach ausgezeichnete Landgasthof zur Linde in Laaben ist ein beliebter Radler-Treff. Nach einer Tour durch den Wienerwald laden der gepflegte Gastgarten, die Ruhewiese und das Biotop zum Entspannen ein. Wirtin Gertrude Seidel verwöhnt ihre Gäste mit Steaks und hausgemachten Spezialitäten.