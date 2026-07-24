Lokaltipps
oe24

Gastgarten-Idylle

Regionale Küche unter freiem Himmel

Irene Stelzmüller
von
© NÖ Werbung/Michael Reidinger
Sommer, regionale Küche und lauschige Gastgärten: Diese vier Wirtshäuser in Niederösterreich verbinden kulinarischen Genuss mit besonderem Naturflair.
OE24 auf Google bevorzugen

Sommer, Sonnenschein und ein schattiger Gastgarten – mehr braucht es oft nicht für einen perfekten Ausflug. Die Wirte der Wirtshauskultur Niederösterreich zeigen, wie genussvoll sich regionale Küche unter freiem Himmel erleben lässt. Wir stellen Ihnen vier Gastgärten vor, die regionale Schmankerln mit besonderer Naturkulisse verbinden.

Auch interessant

Darmfreundlicher Trend-Hotspot: Das "Mini Mayr" eröffnet seine Türen

Das sind die 10 besten Burger-Lokale Wiens

Diese Wiener Lokale fühlen sich an wie Urlaub

Tradition trifft Gastgarten-Idylle

Neunläufs Blunz‘n-Spitz mit Melanzani-Kaviar. © NÖ Werbung/Reidinger

Den Auftakt macht die Gastwirtschaft Neunläuf von Roland und Ruth Krammer in Wilfersdorf. Das traditionsreiche Wirtshaus hat sich mit hausgemachter Blunz‘n und gereiften Schinkenspezialitäten einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Und sie servieren traditionelle Weinviertler Gerichte, die sie mit Einflüssen aus anderen Regionen kombinieren. Im wunderschönen Gastgarten findet garantiert jeder einen Platz für entspannte Stunden.

Stockerwirt serviert Rehfilet mit Eierschwammerln. © NÖ Werbung/Hofer

Kulinarik mit Aussicht

Aussicht. Mitten im Wienerwald empfängt das Landgasthaus Stockerwirt in Sulz seine Gäste. Katharina und Georg Stocker setzen auf gehobene österreichische Küche. Ob saftiges Rehbutterschnitzel oder Bio-Bachforelle – auf den Teller kommt nur das Beste. Besonders begehrt sind die Plätze im idyllischen Gastgarten mit Blick auf den Teich.

Genuss am Wasser

Der Landgasthof Haslauerhof in Haslau an der Donau begeistert mit einer Terrasse samt Blick auf die Donau. Fischsuppe oder knusprig gebratenes Zanderfilet bringen die Nähe zum Wasser genussvoll auf den Teller.

Landgasthof zur Linde: Alpensaibling-Tatar mit Gurke. © NÖ Werbung/Menegaldo

Radlerstopp im Wienerwald

Der vielfach ausgezeichnete Landgasthof zur Linde in Laaben ist ein beliebter Radler-Treff. Nach einer Tour durch den Wienerwald laden der gepflegte Gastgarten, die Ruhewiese und das Biotop zum Entspannen ein. Wirtin Gertrude Seidel verwöhnt ihre Gäste mit Steaks und hausgemachten Spezialitäten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sommergenuss: Die schönsten Lokale am Wasser in und rund um Wien

Sommerlicher Lunch im Bistro-Stil

Neuer Hype in Wien: Dieses Teddy-Café sorgt für endlose Schlangen

Neu in Wien: Diese Restaurants und Cafés eröffnen im Juli 2026

Das sind die 10 besten Burger-Lokale Wiens

Darmfreundlicher Trend-Hotspot: Das "Mini Mayr" eröffnet seine Türen

Hotel Sacher Wien öffnet stilvolle Outdoor-Lounge

Diese Wiener Lokale fühlen sich an wie Urlaub

Regionale Küche unter freiem Himmel

Aperitivo zieht ins Filmmuseum in Wien