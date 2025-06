Spar investiert Millionen in neuen Wiener Genuß-Markt

Zum 25-Jahr-Jubiläum der Spar-Gourmet-Märkte fließen hohe Summen in die Modernisierung – eine Bilanz und die Pläne des Handelsriesen.

Zur Jahrtausendwende zog sich Julius Meinl V. aus dem Lebensmittelhandel zurück. Dabei gingen 93 Filialen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland an Spar – nur das Flagship-Store am Graben blieb erhalten.

49 Gourmet-Standorte

Spar reagierte auf die hohen Ansprüche der ehemaligen Meinl-Kunden und startete mit der Umstellung von 36 Filialen auf das neue Spar-Gourmet-Konzept. Heute gibt es 49 Gourmet-Standorte – 39 in Wien, neun in Niederösterreich und einen in Eisenstadt.

Luxus für Großstadt-Gourmets

„Spar Gourmet ist unsere Antwort auf den Gusto in der Großstadt – Bio fürs gute Bauchgefühl, vegane Angebote für die Neugier am Teller, Feinkost mit Bedienung für die Extrameile an Geschmack“, sagt Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Seit 2022 treibt Spar die Modernisierung voran – den Anfang machte die Filiale am Fleischmarkt mit neuem Design, erweitertem Sortiment und modernisiertem Logo. Pro Standort werden rund 2,5 Millionen Euro in Umbau und Neuausstattung gesteckt.

Bisher wurden drei Märkte umgestaltet:

Fleischmarkt

Kärntner Ring (gegenüber der Oper)

Servitengasse

Als nächstes folgt die Filiale in der Josefstädter Straße, die im September mit Highlights wie einer Fisch-Bedientheke, Dry-Aged-Beef und erweitertem Convenience-Angebot neu eröffnet. Auch vegetarische und vegane Produkte werden eine große Rolle spielen.

Mehr Umsatz durch Premium-Konzept

Laut Spar rentiert sich die Investition: Nach den Umbauten steigern die Märkte ihren Umsatz im Schnitt um 20 Prozent. Weitere Standorte sollen im Rahmen der üblichen Renovierungszyklen (alle 10–12 Jahre) folgen.

Mit dem Gourmet-Konzept setzt Spar auf Premium-Angebote und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, spezialisierten Lebensmitteln in der Stadt.