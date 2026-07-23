Das sind die 10 besten Burger-Lokale Wiens

Saftiges Fleisch, fluffige Buns und hausgemachte Saucen: "Falstaff" hat die besten Burger-Adressen der Bundeshauptstadt ausgezeichnet.

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Wien bleibt eine Burger-Hochburg. Vom schnellen Fast Food zum gefeierten Gourmet-Gericht: Burger haben in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Imagewandel hingelegt. Statt liebloser Tiefkühl-Patties landen heute hochwertiges Fleisch, hausgemachte Saucen und kreative Toppings zwischen frisch gebackenen Buns.

Wo man in Wien derzeit besonders gute Burger bekommt, zeigt ein aktuelles "Best of Burger" von "Falstaff". Das Genussmagazin bewertete die Lokale mit bis zu 100 Punkten. Mehrere Restaurants sind mit verschiedenen Filialen vertreten – diese haben wir zu jeweils einem Platz zusammengefasst.

© Getty Images

Platz 1: XO Grill – 96 Punkte

Der unangefochtene Sieger des Rankings heißt XO Grill. Das Erfolgsrezept sind die Burger aus dem besonders geschmacksintensiven Fleisch der "alten Kuh". Dazu kommen ein entspanntes Ambiente, lässige Stimmung und eine Auswahl an Natural Wines. Mit 96 Falstaff-Punkten liegt XO Grill klar vor der Konkurrenz.

In Wien gibt es mittlerweile drei Standorte: in der Riemergasse im 1. Bezirk, in der Kettenbrückengasse im 5. Bezirk und in der Neubaugasse im 7. Bezirk.

Platz 2: El Reno Grill – 94 Punkte

Smashburger-Fans kommen am El Reno Grill kaum vorbei. In dem modern gehaltenen Lokal in der Schwarzspanierstraße werden die Patties auf der heißen Grillplatte flach gedrückt. Dadurch entsteht außen eine besonders aromatische Kruste, während das Fleisch innen saftig bleibt. Auch eine vegetarische Variante steht auf der Karte.

Adresse: Schwarzspanierstraße 15, 1090 Wien

Platz 3: Ensu Kitchen – 94 Punkte

Bei Ensu Kitchen trifft klassisches Streetfood auf türkisch inspirierte Aromen. Neben Burgern gibt es auch Bowls, Wraps, Chicken Wings und Hotdogs. Besonders experimentierfreudige Gäste können sich etwa an Kombinationen mit gegrillter Ananas, Jalapeños und frischer Guacamole wagen.

Adresse: Ratschkygasse 14, 1120 Wien

Platz 4: Smashbox – 94 Punkte

Bei Smashbox spielt bereits das Brötchen eine Hauptrolle: Der fluffige Bun aus Kartoffelteig wird aus New York importiert, während das Biofleisch aus Niederösterreich stammt. Auch die Saucen werden selbst hergestellt. Zu den ausgefalleneren Kreationen gehören ein "Spicy Chicken"-Burger und ein japanisch inspirierter Halloumi-Katsu-Burger.

Smashbox ist an zwei Wiener Standorten vertreten: in der Margaretenstraße im 4. Bezirk und in der Neubaugasse im 7. Bezirk.

Platz 5: Shiso Burger – 94 Punkte

Wer klassische Cheeseburger bereits in allen Varianten probiert hat, findet bei Shiso Burger eine spannende Alternative. Das Konzept verbindet Burger mit asiatischen Zutaten und Aromen. Namensgeber ist der "Shiso"-Burger mit mariniertem Thunfisch-Patty, Shiso-Blättern, Koriander, Chili-Mayonnaise und Teriyaki-Sauce. Eine vegetarische Version wird ebenfalls angeboten.

Die beiden Wiener Standorte befinden sich am Hohen Markt im 1. Bezirk und in der Theobaldgasse im 6. Bezirk.

Platz 6: Weinschenke – 94 Punkte

Burger und Wein sind für die Weinschenke keineswegs ein ungewöhnliches Paar. Das etablierte Konzept kombiniert eine große Auswahl an klassischen und natürlichen Weinen mit saftigen Burgern. Besonders beliebt sind die beiden Lokale im Sommer, wenn sich Burger und ein Glas Wein im Gastgarten genießen lassen.

Die Weinschenke gibt es am Karmelitermarkt im 2. Bezirk sowie in der Franzensgasse im 5. Bezirk.

Platz 7: Gute Burger – 93 Punkte

Der Name ist Programm: Gute Burger bietet eine besonders umfangreiche Auswahl, die von klassischen Varianten bis zu Smashburgern und veganen Alternativen reicht. Ergänzt wird das Angebot durch Chicken Nuggets, Salate und zahlreiche Saucen. Die Burger können vor Ort abgeholt oder nach Hause bestellt werden.

Adresse: Breitenfurter Straße 189, 1230 Wien

Platz 8: 2nd Street Burger – 93 Punkte

Was als kleiner Traum in einer Seitengasse des 2. Bezirks begann, hat sich zu einer der beliebtesten Smashburger-Adressen der Hauptstadt entwickelt. Falstaff lobt vor allem die handgemachten Burger mit Charakter. Neben Pulled Beef gibt es auch eine vegetarische Halloumi-Variante. Wer danach noch Platz hat, sollte sich den Cheesecake nicht entgehen lassen.

Adresse: Kleine Stadtgutgasse 10, 1020 Wien

Platz 9: Brioche und Brösel – 93 Punkte

Bei Brioche und Brösel werden Wiener Klassiker kurzerhand in ein fluffiges Brötchen gepackt. Das ursprünglich als Provisorium der Figlmüller-Familie gestartete Konzept war so erfolgreich, dass daraus ein fixes Lokal entstand. Serviert werden unter anderem Schnitzel und Tafelspitz im Brioche. Sogar der Apfelstrudel bekommt hier seine eigene Interpretation im Bun.

Adresse: Rotenturmstraße 11, 1010 Wien

Platz 10: Hawidere – 93 Punkte

Bier, Burger und Gesellschaftsspiele: Das Hawidere im 15. Bezirk setzt auf gemütliche Wohnzimmeratmosphäre. Neben zahlreichen Biersorten vom Fass sorgen regelmäßig wechselnde Burger-Specials für Abwechslung. Je nach Monat stehen dabei beispielsweise mexikanische, griechische oder vom Oktoberfest inspirierte Kreationen auf der Karte.

Adresse: Ullmannstraße 31, 1150 Wien