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Endlich Pommes: "Brioche und Brösel" bekommt eigenes Lokal
© Figlmüller Group

Burger-Kreationen

Endlich Pommes: "Brioche und Brösel" bekommt eigenes Lokal

09.04.26, 12:36
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Wien bekommt einen neuen Hotspot für alle Schnitzel-Fans. Die Familie Figlmüller macht aus ihrem beliebten Stand in der Innenstadt ein echtes Lokal. In der Rotenturmstraße 11 gibt es bald viel Platz für Burger und eine große Premiere für alle Gäste. 

Wien ohne das legendäre Figlmüller-Schnitzel ist für viele unvorstellbar. Seit dem Jahr 1905 paniert die Familie im Stammhaus in der Wollzeile um die Wette und wird mittlerweile in der vierten Generation von Hans und Thomas Figlmüller geführt. Heute vereint die Figlmüller Group acht Gastronomiebetriebe in Wien.

Das

Das "Brioche und Brösel" ist vom Pop-up zur fixen Institution der Figlmüller Group avanciert.

© Figlmüller Group

Dazu gehören etwa das "Lugeck", das "Figls" und das "Joma". Jetzt schlägt die Schnitzel-Dynastie ein neues Kapitel auf. Das "Brioche und Brösel" wird vom kleinen Street-Food-Stand zum richtigen Restaurant erwachsen. Direkt in der Rotenturmstraße 11 öffnet das neue Lokal bald seine Pforten und bietet deutlich mehr Platz für die Fans der Wiener Burger-Variationen.

Vom kleinen Stand zum Gastro-Hotspot

Der bisherige Street-Food-Stand in der Rotenturmstraße hat sich innerhalb kürzester Zeit zum echten Magneten für Einheimische und Touristen entwickelt. Doch der Erfolg brachte ein Platzproblem mit sich. Der Stand wurde schlichtweg zu klein für den enormen Andrang. Während der alte Standort nach der Neueröffnung vorerst weitergeführt wird, bietet das neue Lokal in der Rotenturmstraße 11 deutlich mehr Komfort.

Das

Das "Brioche & Brösel" bekommt einen größeren Standort.  

© Thomas Zeidler

Ein ganz wichtiger Punkt für alle Fans von knusprigen Beilagen ist die neue Ausstattung. Im kleinen Stand hatte eine Fritteuse beim besten Willen keinen Platz. Im neuen Restaurant wird es daher eigene Figlmüller-Pommes zu den Burgern geben.

Klassiker im weichen Brioche-Bun

Kulinarisch wird im neuen Lokal die gesamte Palette an Spezialitäten geboten die sich bereits am Stand bewährt hat. Neben dem beliebten Figlmüller-Schnitzel-Burger und dem Tafelspitz-Burger können Liebhaber der heimischen Küche auch den Kalbsbutterschnitzel-Burger und den Wiener Backhendl-Burger genießen. Diese Kompositionen sind ein echter Gaumenschmaus. Das Angebot wird aber erweitert.

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