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Narendra Modi
© Getty Images

Regierung

Kanzler fliegt nach Indien und trifft Premier Modi

09.04.26, 13:36
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2024 war der indische Premier Narendra Modi in Wien - damals noch bei Karl Nehammer. Dessen Nachfolger Christian Stocker macht jetzt den Gegenbesuch.

Kommenden Dienstag reist Bundeskanzler Christian Stocker zu einem dreitägigen offiziellen Besuch nach Indien. Top-Termin ist natürlich das Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi. Der war bereits 2024 in Wien und wurde vom damaligen Kanzler Nehammer empfangen.

Nehammer-Selfie mit Indiens Premier Modi
© X/@karlnehammer

Es geht um Wirtschaft. Begleitet wird Stocker deshalb von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, WKO-Vize Wolfgang Hesoun sowie einer mehr als 60-köpfigen Wirtschaftsdelegation. Vertreten ist alles, was Rang und Namen hat, so etwa Wienerberger, ANDRITZ HYDRO, Doppelmayr, Plasser & Theurer und AVL List.

 Für Österreich ist Indien in den letzten Jahren wirtschaftlich, strategisch und politisch immer wichtiger geworden. Mit Wachstumsraten von rund 7 % und einer Bevölkerung von über 1,4 Milliarden ist es der derzeit wichtigste Wachstumsmarkt. Und schon jetzt zählt Indien für Österreich zu den wichtigsten Handelspartnern außerhalb der EU, rund 170 österreichische Unternehmen sind vor Ort aktiv.

Neben dem Treffen mit seinem indischen Gegenüber Narendra Modi wird Stocker in Delhi auch von der indischen Präsidentin Draupadi Murmu empfangen. Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer trifft seinen Amtskollegen Piyush Goyal. Im Rahmen des offiziellen Besuchs im bevölkerungsreichsten Land der Welt werden eine Reihe von Absichtserklärungen unterzeichnet, die darauf abzielen, dass Österreich und Indien künftig noch enger zusammenarbeiten.

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