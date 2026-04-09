20 Jahre Mörwald & Grafenegg: Kunst & Genuss am Wagram

Zum diesjährigen Feinkosten Frühling 2026 versammelten sich erneut hochkarätige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Genuss im Mörwald Stammhaus in Feuersbrunn am Wagram.

Das exklusive Netzwerkformat, das zweimal jährlich stattfindet, stand diesmal ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums: 20 Jahre Mörwald in Grafenegg. Der Abend verband einmal mehr kulinarischen Hochgenuss mit inspirierenden Gesprächen und einem Blick auf die Bedeutung von Kunst, Kultur und regionaler Zusammenarbeit.

Hochkarätige Stimmen am Wagram

Charmant und souverän führte ORF-Moderatorin Nadja Mader durch den Abend und leitete eine hochkarätige Runde an Speaker:innen ein.

Den Auftakt machte DI Paul Gessl, Geschäftsführer der NÖ Kulturwirtschaft. Er betonte die herausragende Bedeutung von Grafenegg als internationalen Kulturstandort und hob hervor, dass Mörwald seit zwei Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil dieser Erfolgsgeschichte ist.

Mag. Erwin Hameseder, Generalanwalt der Raiffeisen Gruppe, unterstrich die Bedeutung von Kunst und Kultur gerade in bewegten Zeiten. Es sei entscheidend, kulturelle Initiativen nachhaltig zu fördern und damit Verantwortung für Gesellschaft und Zukunft zu übernehmen.

Auch Landeshauptfrau Mag.a Johanna Mikl-Leitner würdigte Grafenegg als kulturellen Leuchtturm Niederösterreichs. Sie erinnerte an die bewusste Entscheidung vor 20 Jahren, mit einem regional verwurzelten Koch zusammenzuarbeiten – und zeigte sich erfreut, dass diese Wahl auf Toni Mörwald gefallen ist

Genuss und Dankbarkeit

Im Anschluss an die Ansprachen dankten Eva, Toni und Theresia Mörwald ihrem gesamten Team – der weißen und schwarzen Brigade – für zwei Jahrzehnte Engagement, Leidenschaft und höchste Qualität.

Kulinarisch wurde der Abend von einem 3-gängigen Menü begleitet, das die Handschrift von Mörwald und die Qualität regionaler Produkte eindrucksvoll widerspiegelte. Im Mittelpunkt stand unter anderem die Milchkalbstelze von Aumaerk.

Für einen besonderen Abschluss sorgte am späten Abend frisch gebackener Leberkäse von Anton Riepl, serviert zu ausgewählten Wagramer Weinen.

Der Abend klang in der Bar bei intensiven Gesprächen, neuen Begegnungen und lebendigem Austausch aus – ganz im Sinne von Toni Mörwalds Leitspruch: „Essenszeit ist Lebenszeit."

Ein Netzwerk, das verbindet

Das Format Feinkosten hat sich über die Jahre zu einer bedeutenden Plattform für Austausch und Vernetzung entwickelt. Hier treffen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen aufeinander, um Impulse zu teilen, Ideen zu entwickeln und gemeinsam Zukunft zu gestalten. Mit der Verbindung von Kulinarik, Kultur und Wirtschaft zeigt Feinkosten einmal mehr, dass Genuss weit über den Teller hinausgeht – und Räume schafft für Begegnungen, die bleiben.

Über die Familie Mörwald

Vor einem halben Jahrhundert begann die bemerkenswerte Geschichte von Mörwald mit einem bescheidenen landwirtschaftlichen Mischbetrieb. Doch in den letzten fünf Jahrzehnten hat sich das Unternehmen unaufhörlich weiterentwickelt, insbesondere in den letzten 35 Jahren. Heute ist die Marke Mörwald nicht nur eine führende Adresse für Genuss, Geschmack und Geselligkeit in Niederösterreich, sondern auch weit darüber hinaus. Diese Entwicklung spiegelt sich nicht nur in der Expansion des Geschäftsbereichs wider, sondern auch in der stetigen Innovation und Anpassung an die sich verändernden Marktbedingungen. Die Marke Mörwald zählt zu den besten 500 Hotels und Restaurants von Relais & Châteaux.