Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Martina konnte ihre Tochter ein letztes Mal turnen sehen
© Rollende Engel

Letzter Wunsch

Ein letzter Applaus für die Tochter

12.04.26, 14:43
Teilen

Sterbenskranke Mutter (37) konnte ihre Tochter bei Turnwettbewerb anfeuern. 

. Martina ist noch keine 40 Jahre alt als sie vor wenigen Monaten die Diagnose von ihrer lebensverkürzenden Krankheit erhielt.
Ronja, ihre zwölfjährige Tochter, turnt seit etwa eineinhalb Jahren voller Begeisterung in einem Turnverein. Martina hatte den letzten Wunsch sie beim großen Schau-Turn-Wettbewerb anzufeuern und diesen wichtigen Moment im Leben ihres Kindes mitzuerleben.  
Die ehrenamtlichen Wunscherfüller Julia und Florian vom Verein Rollende Engel brachten sie zur Turnhalle. Und dann passierte der Moment, auf den Martina gewartet hatte. Ronja kam angelaufen. Aufgeregt, nervös und überglücklich, dass ihre Mama tatsächlich da war. "Dieser Blick zwischen Mutter und Tochter sagte mehr als tausend Worte", so die Wunscherfüller. 

Ein letztes Mal zu ihrem Haflinger

"Mit jeder Minute wurden ihre Kräfte weniger. Die vielen Eindrücke, die Emotionen – all das war anstrengend für ihren geschwächten Körper. Doch dann äußerte Martina noch einen letzten Wunsch", erzählt Vereinsvorstand Florian Aichhorn und brachte die Frau nochmals zu ihrem Haflinger.

Viele Tränen flossen, als sich von ihrem geliebten Pferd verabschiedete
© Rollende Engel

"Es war bereits dunkel, als wir ankamen. Doch ihr Pferd kam sofort zu ihr. Martina konnte ihn streicheln, ihm über die Mähne fahren und ihn füttern. In diesem Moment wurde etwas ganz Besonderes spürbar: die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Tier", so Aichhorn. 
Mit vielen Pferdehaaren auf der Decke ging es schließlich zurück ins Krankenhaus. Martina sei erschöpft, aber überglücklich gewesen.  

Nur neun Tage nach dieser Wunscherfüllung hat Martina ihre Augen für immer geschlossen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen