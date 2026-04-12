Mega-Programm: 120 Gratis-Touren und ESC-Feeling pur

Der Eurovision Song Contest sorgt schon jetzt für Rekorde und Premieren bei den kostenlosen "Gemma-Zukunft"-Touren. Die Buchungen laufen auf Hochtouren!

Mit sage und schreibe 120 Terminen bestreitet "Gemma-Zukunft" heuer wieder einmal neue Wege. Die kostenlosen Spaziergänge und Radtouren bieten Einblicke in die Stadtentwicklung und zeigen Wien aus ungewohnten Blickwinkeln. Nach dem Besucherrekord im Vorjahr laufen die Anmeldungen bereits auf Hochtouren. Hinter dem Projekt steht die Stadtplanung, die gemeinsam mit Guides aktuelle Entwicklungen greifbar macht - von klimafitten Grätzeln bis zu neuen Radverbindungen.

© Stadt Wien/Luiza Puiu

© Stadt Wien/Luiza Puiu

2026 steht ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest. Erstmals sind spezielle ESC-Touren Teil des Programms. Unter dem Motto "Ganz Wien ist Bühne" führen einzigartige Formate durch die Stadt Ein Auszug zeigt die Vielfalt: Beim Guerillawalk „Wien im Ausnahmezustand“ wird die Stadt zum Schauplatz performativer Aktionen. Die Tour "United by Music" verbindet ESC-Geschichte mit aktuellen Fragen zur Nutzung des öffentlichen Raums. Am Zentralfriedhof stehen Musiklegenden im Fokus, während bei der Silent Gehsteigdisco der Asphalt zur Tanzfläche wird.