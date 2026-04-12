Aufblühen im Garten: NÖ startet MEGA-Kräuter-Offensive 2026

Niederösterreich dreht auf! Die NÖ Umweltbewegung „Natur im Garten" schmeißt 2026 eine riesige Kräuter-Party – und ALLE sind eingeladen!

Das Motto: „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben." Klingt simpel, steckt aber voller Action: Mitmachaktionen, Events, Bildungsangebote – und das alles für die gute Sache!

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) weiß dabei: „Wir wollen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher einbinden und motivieren, selbst aktiv zu werden – im eigenen Garten, auf dem Balkon oder auf öffentlichen Grünräumen!"

KRÄUTER-WM

Noch bis Mitte Mai läuft die spektakuläre Kräuter-WM! Wöchentliche Challenges, Wissens-Kicks und fette Preise warten. Wer alle Aufgaben meistert, krönt sich selbst zum Kräuter-Weltmeister! Jetzt Mitmachen unter www.kräuter-WM.at.

26. April: Ganz NÖ im Kräuter-Fieber!

Am Aktionssonntag verteilen Gemeinden gratis Kapuzinerkresse-Samensackerl – ein buntes Zeichen für mehr Artenvielfalt! „Natur im Garten" selbst feiert mit einem ORF Radio NÖ-Frühschoppen in Pfaffstätten (Bezirk Baden). Mehr dazu unter www.naturimgarten.at/aktionssonntag.

POP-UP-TOUR durch NÖ – Die rollende Garten-Show!

Kräuter-Buzzer-Quiz, Kinderstation, coole DIY-Aktionen – die neue Pop-Up-Tour bringt Spaß und Wissen direkt in die Regionen! Alle Stopps gibt es unter www.naturimgarten.at/pop-up.

NOCH MEHR: Chatbot, Kletterpflanzen-Navigator & Schulaktionen

"Natur im Garten" pusht auch digital: Ein nagelneuer Chatbot beantwortet alle Gartenfragen sofort auf www.naturimgarten.at. Dazu gibt's den brandneuen Kletterpflanzen-Navigator unter www.kletterpflanzen.at – die perfekte Pflanze für jeden Standort, auf Knopfdruck! Für Schulen und Pädagogen gibt' sie Fachtagung im Mai, eine große Schulaktion und in den Sommerferien die Kinder UNI Tulln. Vorträge, Workshops, Webinare - das ganze Jahr via: www.naturimgarten.at/veranstaltungen