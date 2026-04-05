Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Wie ein Schlag ins Gesicht

Gerald Grosz

Wie ein Schlag ins Gesicht

Von
05.04.26, 09:00
Teilen

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

100.000 Euro im Schnitt. Eine Zahl wie ein Schlag ins Gesicht all jener, die jeden Monat kämpfen, um mit einem Bruchteil davon über die Runden zu kommen. Und während draußen gespart wird, fließen drinnen im ORF Gehälter, die jeden Bezug zur Realität verloren haben – bis zu einer halben Million Euro. Bezahlt von Menschen, die keine Wahl haben.

Das System dahinter? Ein politisch abgesicherter Selbstbedienungsladen. Rot-schwarz durchzogen, abgeschirmt, unantastbar. Kritik wird abgetan, Reformen verschleppt. Gleichzeitig produziert man mit erhobenem Zeigefinger Moralpredigten und nennt es Journalismus.

Doch wer so weit weg ist von der Lebensrealität der Bevölkerung, verliert jede Glaubwürdigkeit. Wer Zwangsgebühren kassiert, muss sich Kontrolle gefallen lassen. Und wer diese Kontrolle verweigert, hat sein Modell verspielt.

Endpolitisierung ist kein Schlagwort – es ist eine Notwendigkeit. Und sie beginnt dort, wo echte Verantwortung entsteht: im Wettbewerb. Privatisierung ist kein Angriff auf Medienvielfalt, sondern ihre Rettung.

Der ORF braucht keinen Schutz mehr. Er braucht einen Reality-Check.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen