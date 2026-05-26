750.000 Euro Gehalt! SPÖ greift eigene ÖBAG-Chefin an

Die ÖBAG-Chefin verdient rund 380.000 Euro mehr als der Bundespräsident, macht die SPÖ mit einem Instagram-Posting Stimmung gegen die jetzige Managerin der Staatsholding.

750.000 Euro Gehalt! Die SPÖ schießt auf Instagram gegen ÖBAG-Chefin Edith Hlawati. Sie ist seit dem 1. Februar 2022 Vorstand der Staatsholding Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) und scheint der SPÖ deutlich zu viel zu verdienen.

SPÖ schießt auf Instagram-Posting gegen ÖBAG-Chefin. Die ÖBAG untersteht dem Finanzministerium. © instagram

Brisant: Die ÖBAG untersteht dem Finanzministerium, das von SPÖ-Minister Markus Marterbauer geführt wird.

Will Marterbauer Chefin der Staatsholding loswerden?

Die Kritik aus der SPÖ am Gehalt der Chefin der Staatsholding wirft die Frage auf, ob Finanzminister Markus Marterbauer die ÖBAG-Chefin austauschen möchte. Da die ÖBAG zu 100 % im Eigentum der Republik Österreich steht, liegt die Entscheidung beim Staat. Die Zusammensetzung wird über die Hauptversammlung geregelt:

Der Finanzminister nimmt die Rechte des Bundes als Alleineigentümer in der Hauptversammlung wahr. Somit bestellt letztlich Finanzminister Marterbauer die 6 Kapitalvertreter als Mitglieder des Aufsichtsrates.

Zusätzlich entsendet der Betriebsrat 3 Vertreter für die Arbeitnehmerseite in den Aufsichtsrat. Wenn Marterbauer Einfluss nehmen will, dann sitzt er im Finanzministerium an der richtigen Stelle.