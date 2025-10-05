Standing Ovations und Promi-Andrang bei "Wicked"-Premiere in Baden

Premiere in Baden: Unter der neuen künstlerischen Leitung von Andreas Gergen feierte das Musical "Wicked" am Freitag seine österreichische Erstaufführung im Stadttheater Baden.

Andreas Gergen feierte am Freitag seinen Einstand als künstlerischer Leiter der Bühne Baden mit der österreichischen Premiere des weltweit erfolgreichen Musicals „Wicked“ im Stadttheater Baden. Die Produktion wird noch bis April zu sehen sein und ist erstmals in Österreich aufgeführt.

Monika Ballwein und Chris Lohner. © Robert Eipeldauer

Für den besonderen Abend war der Komponist von "Wicked", Stephen Schwartz, extra angereist. Zahlreiche prominente Gäste, darunter Chris Lohner, Ramesh Nair, Alfons Haider, Monika Ballwein, Birgit Sarata, Michael Lakner und Marika Lichter wohnten der Premiere bei.

Birgit Sarata und Andreas Gergen. © Robert Eipeldauer





Gemeinsam mit Gergen feierten sie das Ensemble, das unter anderem aus Laura Panzeri, Vanessa Heinz, Timotheus Hollweg, Mark Seibert, Maya Hakvoort und Anna Rosa Döller bestand.

Ramesh Nair, Maya Hakvoort und Monika Ballwein. © Robert Eipeldauer

Die Premiere markiert den Start einer Reihe von Aufführungen, die das Publikum bis April die Welt des Musicals erleben lassen.