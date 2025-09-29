Alles zu oe24VIP
Atil Kutoglu und Veronica Kaup-Hasler
© Tischler

Große Auszeichnung

Silbernes Ehrenzeichen von Wien für Star-Designer Atil Kutoglu

29.09.25, 12:14 | Aktualisiert: 29.09.25, 13:36
Der über die Landesgrenzen hinaus geschätzte Modemacher durfte sich im Wiener Rathaus über seine Auszeichnung freuen

Am Montag wurde Austro-Designer Atıl Kutoğlu im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses durch die amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Veronica Kaup-Hasler, mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt sein vielschichtiges Wirken – als visionärer Modemacher, der Wien modisch auf internationale Bühnen getragen hat, als sensibler Kostümbildner für Schauspiel und Theater, als engagierter Kulturvermittler und nicht zuletzt als Philanthrop mit besonderem Augenmerk auf karitative Projekte, etwa in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz.

© Tischler

Konstanze Breitebner, Barbara Wussow und Albert Fortell

© Tischler

Susanne Riess und Kathi Nehammer

© Tischler

Maria Happel

© Tischler

Kathi Stumpf

© Tischler

Leo Lugner und Atil Kutoglu

Um Kutoğlus Beitrag zur kulturellen Identität Wiens sichtbar zu machen, erschienen zur feierlichen Zeremonie zahlreiche  prominente Wegbegleiter aus Mode, Kunst, Politik und Gesellschaft erwartet. Darunter auch Ex-Kanzler Gattin Kathi Nehammer, Politiker Leo Lugner, die Schauspiel-Star Maria Happel, Konstanze Breitebner, Barbara Wussow und Albert Fortell, Unternehmerin Kathi Stumpf, Moderatorin Eser Akbaba, Bankerin Susanne Riess-Hahn und zahlreiche weitere VIPs.

© Tischler

„Atıl Kutoğlu schafft als Modedesigner den kulturellen Brückenschlag zwischen osmanischem Formenrepertoire und westlichem Designverständnis. Dieses Verbindende ist aber auch tiefer Ausdruck von Atıl Kutoğlus humanistischer Haltung. Denn als Botschafter unserer vielfältigen und vibrierenden Metropole transportiert er Wiens Verständnis von Weltoffenheit auf die internationalen Laufstege und setzt Impulse für Dialog, Diversität und Solidarität", schwarämt Veronica Kaup-Hasler vom Designer.

