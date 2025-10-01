Alles zu oe24VIP
Christa Kummer
© Tischler

Sie geht nicht unter

ORF-Lady Christa Kummer feiert TV-Abschied auf der "Titanic"

01.10.25, 13:09 | Aktualisiert: 01.10.25, 14:44
Nur wenige Stunden nach ihrem ORF-Abschied trat Christa Kummer in Wien erneut ins Rampenlicht. Beim VIP-Opening der „Titanic“-Ausstellung zeigte sich die Moderatorin entschlossen und strahlend

Die Marx Halle in Wien wurde zum Ort ihres ersten großen Auftritts nach dem Ende einer Ära: Christa Kummer, jahrzehntelang das Gesicht der ORF-Wetterberichterstattung, präsentierte sich beim VIP-Opening der immersiven Schau „Die Legende der Titanic“. Noch vor wenigen Wochen hatte Kummer mit emotionalen Worten ihre Karriere beim öffentlich-rechtlichen Sender verabschiedet. Am Dienstag wirkte sie jedoch gelöst, lächelte auf dem roten Teppich und setzte ein klares Signal: Ihr Blick geht in die Zukunft.

Christa Kummer

Christa Kummer

© Tischler

Symbolisches Posting

Begleitet wurde der Auftritt von einer deutlichen Botschaft. Auf Social Media hatte sie ihre ORF-Zutrittskarte und den Schlüssel mit den Worten „Das war’s“ gepostet. Doch während ihre Zeit im TV-Studio vorbei ist, will sie an ihrer Karriere festhalten.

Neue Wege

Schon jetzt bleibt sie präsent: Auf Instagram versorgt Kummer ihre Follower weiterhin mit Wetterprognosen – und in der Wiener Society ist sie ohnehin gefragt. Ihr Society-Comeback beim Titanic-Opening dürfte nicht der letzte glamouröse Auftritt gewesen sein, denn eine Christa Kummer geht im Gegensatz zum großen Luxus-Dampfer nicht unter.

Christina Lugner

Christina Lugner

© Tischler

Olivia Silhavy, Albert Fortell und Barbara Wussow

Olivia Silhavy, Albert Fortell und Barbara Wussow

© Getty

Die Ausstellung ließen sich auch das Schauspiel-Ehepaar Barbara Wussow und Albert Fortell sowie "Frau Gipsbein" Christina Lugner nicht entgehen.

