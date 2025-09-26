Sonja Klima und Schweiger-Tochter Luna feiern Reit-Show in Wien

Der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn verwandelt sich vom 26. bis 28. September in Wien in die Bühne der Longines Global Champions Tour – eines der größten Highlights im internationalen Springsport.

Vom 26. bis 28. September 2025 verwandelt sich der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn in Wien zur Bühne für die besten Reiter der Welt: Die Longines Global Champions Tour startet in die nächste Runde und verspricht spektakulären Springsport in historischer Kulisse. Zum Auftakt des Turnierwochenendes luden die Veranstalter am Freitag, den 26. September, zu einem exklusiven Empfang im VIP-Bereich ein.

Die Gäste erwartete ein Blick hinter die Kulissen des weltweit renommierten Reitsport-Events, begleitet von Sonja Klima, Initiatorin und Co-Veranstalterin der LGCT Vienna Helmut Morbitzer, Sportdirektor LGCT Vienna Jan Tops, Gründer der Longines Global Champions Tour Klaus Panholzer, CEO Schönbrunn Group Christina Hentschel, Head of Communications & Eser Akbaba, Moderatorin.

Auch Till Schweigers Tochter Luna ist an den Start gegangen. Und das sogar mit zwei Pferden. Die Bilder postete sie auf Instagram und zeigte sich dann auch im VIP-Bereich sehr nahbar.

Für Sonja Klima und ihr Team ist die Veranstaltung ein Höhepunkt des Reitsportjahres, bei dem Österreich einmal mehr internationale Spitzenreiter in den historischen Mauern von Schloss Schönbrunn willkommen heißt: Neben Städten wie Mexico City, Madrid, oder Paris freut es uns besonders, dass wir diese Veranstaltung nach Wien bringen dürfen“, ließ Klima schon im Vorfeld wissen