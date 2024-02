Riesen Hype um "Shiso Burger"-Eröffnung in Wien

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Nach Berlin, Paris und Lissabon eröffnet Shiso Burger am 16. Februar auch in Wien.

Endlich ist es soweit: Am kommenden Freitag eröffnet die internationale Gourmet-Burger-Kette Shiso Burger ihren ersten Standort in Wien. Der Name ist Programm, allerdings bleibt das Konzept fernab von herkömmlichen Fast-Food-Gerichten. Vielmehr verspricht Shiso Burger gesunde Gourmet-Burger mit einem asiatischen Twist.

Salmon Burger © Shiso Burger ×

Fusionsküche: Burger meets Asia

Freuen darf man sich auf Kreationen mit Lachs, Garnelen, Thunfisch und Bulgogi-Beef. Die vielfältige Speisekarte von Shiso Burger spiegelt die gesunde Vielfalt der asiatischen Küche wider und begeistert mit raffinierten Burgerkombinationen. Auch Veggie-Foodies kommen auf ihre Kosten und dürfen sich auf fleischlose Burger mit Portobello-Pilzen oder knusprigem Tofu freuen.

Alle Burger werden auf luftig-leichten Burger Buns in charakteristischen Bambuskörben serviert. Als Beilagen werden hausgemachte Pommes-Frites sowie vitaminreiches Kimchi und Edamame-Bohnen gereicht. Das Menü wird durch köstliche Desserts wie zarte (Eis-)Mochis und aromatische Matcha-Eiscreme abgerundet. Auch für den Durst ist gesorgt: Die Getränkekarte bietet japanische Tees, vietnamesische Kaffeespezialitäten, klassische österreichische Weine, Naturweine und asiatische Biere.

Die Getränkekarte enttäuscht ebenfalls nicht © Shiso Burger ×

Kompromisslose Qualität aus Österreich

Um sicherzustellen, dass ausschließlich die besten Zutaten verwendet werden, bezieht die neue Shiso Burger-Filiale alle Produkte von sorgfältig ausgewählten Lieferanten aus Österreich.

Gastro-Experte Tim Schächter, Geschäftsführer des neuen Wiener Standortes, betont: "Unsere Shiso Burger überzeugen durch vielfältige asiatische Einflüsse. Sie sind unkompliziert, frisch zubereitet und erfrischend anders. Das gibt es in dieser Form in Wien noch nicht." Mit Shiso Burger möchte er dazu beitragen, das kulinarische Angebot Wiens auf ein neues Level zu heben.

Chilli Lemon Burger © Shiso Burger ×

Offene Showküche mit internationalem Flair

Auch das Interieur des neuen Trend-Lokals kann sich sehen lassen. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Wiener Architekturbüro Tzou Lubroth entstand ein modernes Design mit hochwertigen Elementen aus Holz, Stein und Stahl. Eine gestufte Esstribüne führt vom Hauptraum zur Galerie und schafft eine theaterähnliche Atmosphäre rund um das Herzstück des Lokals: Die offene Showküche.

Hier wird das gesamte Menü frisch zubereitet. Vom Faschieren des Fleisches über das Formen und Braten der Patties bis hin zum Anrichten der Burger wird alles direkt vor den Augen der Gäste ausgeführt. So wird nicht nur einzigartige Qualität, sondern auch eine beeindruckende kulinarische Inszenierung geboten. Ein Must-Visit für alle Burger-Lover!

Shiso Burger

Theobaldgasse 19,1060 Wien

shisoburger.com

@shisoburgerwien