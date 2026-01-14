XO Grill eröffnet neuen Standort in der Wiener City

Seit Ende Dezember hat einer der spannendsten Beef-Player der Stadt nun auch im 1. Bezirk aufgesperrt.

XO Grill ist ab sofort auch im Herzen der Wiener Innenstadt angekommen. Ende Dezember eröffnete das dritte XO-Restaurant in der Riemergasse 1 – zwischen der schönsten, historischen Aida-Filiale und dem nagelneuen Hotel Mandarin Oriental.

Vom Lockdown-Projekt zum Fixstern der Wiener-Food-Szene

Die Geschichte von XO begann während der Lockdowns: Aus der Not heraus verwerteten die Gründer Ben Hofer und Robert Weishuber ihr selbst selektioniertes Fleisch alter österreichischer Milchkühe in Form von Smashburgern. Verkauft aus einem kleinen Lokal in der Gumpendorfer Straße, wurden diese rasch zum Stadtgespräch. Heute betreibt XO erfolgreiche Standorte in der Kettenbrücken- und Neubaugasse, der XO Smash wurde international sogar zum „besten Burger Europas“ gekürt.

© Stefan Fuertbauer

XO Beef steht jetzt im Mittelpunkt

Mit dem neuen City-Lokal geht XO den nächsten Schritt. Burger, Philly Cheese Steaks und Dirty Fries bleiben Fixstarter, gleichzeitig rückt das XO Beef stärker in den Fokus. Neu auf der Karte ist etwa das XO Steak Frites: 200 Gramm Prime Beef von der XO-Beiried mit geräucherter Pfeffersauce und extra dünnen Alumettes-Fries um 27,50 Euro. Ebenfalls neu ist die XO Beef Tartare Roll – frisch faschiertes Tartare mit Erdäpfelcroutons und steirischem Kren, serviert im besonders flaumigen Shokupan-Brot.

© Stefan Fuertbauer

Wechselnde Specials und Take-away-Beef

Ergänzt wird das Angebot durch laufend wechselnde Specials wie XO Sloppy Joes, Salt Beef, Croquetas vom Brustkern oder vegetarische Sandwiches. Wie bereits vom Standort in der Neubaugasse bekannt, gibt es auch in der Riemergasse ausgewählte XO-Beef-Cuts zum Mitnehmen für zu Hause.

© Stefan Fuertbauer

Reduziertes Design mit Schanigarten

Gestaltet wurde das neue Restaurant gemeinsam mit BWM Designers & Architects. Das Interior ist bewusst reduziert, spielt mit rohen Materialien und warmen Tönen. Im Frühjahr kommt ein Schanigarten mit rund 45 Sitzplätzen dazu.

XO Grill 1010

Riemergasse 1, 1010 Wien

Täglich 12:00–22:00 Uhr

www.xo-grill.at



Mit dem neuen Standort im 1. Bezirk bekommt der Hotspot nun auch im Zentrum Wiens eine fixe Adresse.